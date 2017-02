SPD möchte Kreisumlage senken

Nordhorn. Von der Kreisumlage (KU), die die Gemeinden bezahlen, finanziert ein Landkreis den Löwenanteil seiner Investitionen, zum Beispiel den Straßenbau, Schulsanierungen, Investitionen in den Sport und mehr. Allein durch die Kreisumlage nimmt der Landkreis Grafschaft Bentheim 69 Millionen Euro ein. Hinzu kommen noch Zuweisungen vom Land und weitere Einnahmequellen. Berechnet wird die KU aufgrund der Steuerkraft und erhaltenen Schlüsselzuweisungen der Kommunen. Dabei schlägt der Landkreis mit 49,9 Prozent zu, während die Umlage im Emsland auf 42 Prozent weiter abgesenkt worden ist. Dadurch werden die einzelnen Kommunen finanziell bessergestellt. Trotz der hohen Kreisumlage und laut Gerd Will einer „fetten wirtschaftlichen Entwicklung“ steige der Schuldenberg in der Grafschaft Bentheim an. „Wir wollen jetzt mal eine genaue Auflistung, wofür die Kreisumlage gebraucht wird“, forderten SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Gerd Will, der finanzpolitische Sprecher Meinhard Hüsemann und SPD-Kreisvorsitzende Andrea Klokkers am Montag in einem Gespräch mit den GN. Während einer Klausursitzung habe die SPD-Fraktion die Forderung aufgestellt, dass die Kreisumlage analysiert und schrittweise gesenkt werden soll.

Sanierung maroder Radwege

Neben einer sparsamen Politik fordert die SPD Investitionen, die das Kreisvermögen sichern. Dazu zähle die Instandhaltung von Straßen, Radwegen und Brücken. Der Radwegeausbau an der K 14, der in diesem Jahr nicht mit Landesmitteln gefördert wird, soll deshalb um ein Jahr verschoben werden. Für die frei werdenden 266.000 Euro würde die SPD gerne marode Radwege sanieren lassen.

Eine anteilige Kostenübernahme von Schülern der oberen Klassen ist aus Sicht der SPD unstrittig. Die Landeszuweisung soll durch den Landkreis aufgestockt werden, sodass alle Schüler der Klassen 11 bis 13 unabhängig von ihrem Wohnort den gleichen Anteil an ihren Fahrtkosten zahlen müssen.

Ein wichtiges Anliegen der SPD ist darüber hinaus die Schulsozialarbeit. Da das Land die Gymnasien erst ab 2019 einbezieht, soll der Landkreis für die Übergangsphase 2017 und 2018 je eine halbe Stelle pro Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft (insgesamt sechs halbe Stellen) einrichten. Das kostet im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 90.000 Euro und helfe dem Landkreis im Vorfeld geeignete Fachkräfte an sich zu binden, hofft die SPD.