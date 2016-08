SPD informiert sich über Flüchtlingsarbeit

Nordhorn. Wie geht es weiter? Vor dieser Frage standen im Frühjahr nicht nur viele Grafschafter, die hauptamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig waren. Vor dieser Frage steht die Flüchtlingsarbeit im Lande insgesamt. Denn ebenso plötzlich, wie die große Flüchtlingswelle im Herbst 2015 über das Land hereingeschwappt war, ist sie im Frühjahr wieder verebbt. Mit fatalen Folgen: Die gerade aufgebauten und eingespielten Strukturen wurden auch in der Grafschaft Zug um Zug wieder abgebaut. Was das bedeutet, diskutierten Landespolitiker des Arbeitskreises Inneres und Sport der SPD-Landtagsfraktion am Montag bei einem Besuch der Nordhorner Flüchtlingsunterkunft des DRK-Kreisverbandes.

Eigentliche Arbeit beginnt jetzt

„Wir sind gut beraten, das hohe Maß an menschlicher und fachlicher Kompetenz, das wir in diesen Monaten der Flüchtlingswelle aufgebaut haben, nicht wieder ganz zu zerschlagen“, warnte der Sprecher des Arbeitskreises, der SPD-Landtagsabgeordnete Ulrich Watermann aus Bad Pyrmont. Denn die eigentliche Arbeit, die Integration der Zugewanderten, habe erst begonnen.

Auf Einladung des Nordhorner Landtagsabgeordneten Gerd Will diskutierte Watermann gemeinsam mit den SPD-Landtagsabgeordneten Michael Höntsch (Hannover), Klaus-Peter Bachmann (Wolfenbüttel), Petra Tiemann (Stade) und Frank Henning (Osnabrück) über Erfolge und Probleme der Flüchtlingsarbeit. Dabei herrschte schnell Einigkeit mit den hauptamtlichen Helfern des DRK-Kreisverbandes und örtlichen SPD-Politikern, dass die Arbeit mit den hier aufgenommenen Flüchtlingen noch vor vielen Herausforderungen steht.

Eindrucksvoll schilderten DRK-Kreisgeschäftsführer Eckhard Jürriens und seine für die Flüchtlingsbetreuung zuständigen Mitarbeiterinnen Elvira Robben-Pretzel und Nadine Wessling, wie in der Grafschaft Mitte Oktober 2015 quasi über Nacht eine Notaufnahmeeinrichtung für bis zu 500 Flüchtlinge aus dem Boden gestampft wurde. „Das waren die intensivsten sechs Monate meiner 28-jährigen Dienstzeit beim DRK-Kreisverband“, so Jürriens. Es sei eine neue und faszinierende Erfahrung gewesen, was Ehrenamtler leisten können. Und es sei dem DRK in bemerkenswert kurzer Zeit gelungen, dieses ehrenamtliche Sofort-Engagement durch langfristig tragfähige hauptamtliche Strukturen abzulösen.

Doch als das hochmotivierte Team sich im Frühjahr richtig eingearbeitet hatte und die Anne-Frank-Schule als nahezu ideale Unterkunft bezugsfertig war, endete der Flüchtlingszustrom abrupt. Der aufgebaute Apparat wurde nicht mehr benötigt.

Genau das sei überall im Lande geschehen, so MdL Watermann. Gerade erst eingearbeitete Mitarbeiter seien wieder freigestellt worden, obwohl deren Wissen in den Kommunen noch dringend gebraucht werde. Denn die Praxis – auch in der Grafschaft – zeige, dass haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit noch besser verzahnt und die vorhandenen Angebote auf Kreisebene effektiver koordiniert werden müssten.

Großer Bedarf an Sprachkursen

Beispiel Sprachkurse: Die DRK-Flüchtlingsbetreuer können – zum Erstaunen der anwesenden SPD-Kreistagsmitglieder – nicht auf den Dolmetscher-Pool des Landkreises zugreifen. Ohne qualifizierte Sprachmittler sind aber Arzt- und Behördenbesuche oft kaum möglich. Mitunter komme es auch aufgrund falscher Informationen zu Fehlentwicklungen. So würden beispielsweise in der Grafschaft bereits Sprachkurse mangels Teilnehmern abgesagt, obwohl es lange Wartelisten und „riesigen Bedarf“ gebe.

Unbefriedigend aus der Sicht der Landespolitik ist auch, dass die Masse der Flüchtlinge noch immer in die Ballungsräume strebt. Watermann: „Wir bauen in Hannover oder Hamburg noch immer Containerwohnungen, obwohl in ländlichen Räumen Flüchtlingsunterkünfte leerstehen.“

Behörden und Einrichtungen nun vorbereitet

Optimistisch zeigte sich der Wolfenbütteler Abgeordnete Klaus-Peter Bachmann, dass sich „Zustände wie im Herbst 2015“ bei einem denkbaren Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen nicht wiederholen werden. Die Behörden und Einrichtungen des Landes seien damals unvorbereitet gewesen. Das habe sich geändert.

38 Flüchtlinge aus 17 Nationen

Das DRK hat seine Arbeit in der Anne-Frank-Schule schon vor Monaten eingestellt, und versucht, möglichst viele Mitarbeiter in anderen Bereichen weiterzubeschäftigen. Der Kreisverband betreibt heute nur noch seine schon seit 1993 bestehende Unterkunft in Nordhorn-Bookholt. Die war mal für 88 Flüchtlinge genehmigt worden und verfügt heute über 48 Wohnplätze. Davon sind zurzeit 38 belegt – mit 22 Männern, zwölf Frauen und vier Kindern aus 17 Nationen.

