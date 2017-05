SPD-Generalsekretärin: „Klebrige Selbstinszenierung“ von der Leyens

dpa Berlin. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley traut Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen keine umfassende Aufklärung des Bundeswehr-Skandals zu. „Die klebrige Selbstinszenierung von Frau von der Leyen macht nichts besser“, sagte Barley der dpa. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will sich am Nachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Die Aufklärung der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. soll im Verteidigungsministerium hinter verschlossenen Türen stattfinden.