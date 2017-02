SPD fordert große Umgehung von Lohne

Die Wietmarscher SPD will sich im Rat der Gemeinde und im Kreistag dafür einsetzen, dass bei der geplanten Südumgehung des Ortsteils Lohne die „große Lösung“ zum Zuge kommt, um Rükel nicht vom Ort abzuschneiden.

Wietmarschen/Lohne. Bei der Vorstellung des Bundesverkehrswegeplanes im vergangenen Sommer war zur großen Überraschung der Beteiligten vor Ort bekannt gegeben worden, dass eine für Lohne geplante Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarf eingestuft worden ist. Damit kann die Straße aller Voraussicht nach bis zum Jahr 2030 gebaut werden.

Nicht zufrieden ist man vor Ort offensichtlich über den Verlauf einer südlichen Umgehung für Lohne. Der im Bundesverkehrswegeplan vorgesehene Trassenverlauf sieht nur eine kleine Lösung vor, die von der Bundesstraße 213 – aus Richtung Lingen kommend – erst hinter der Siedlung Rükel an der Kreuzung Poststraße startet und in leichter südlicher Verschwenkung kurz vor der Autobahn wieder zurück auf die Bundesstraße führt.

Die örtlichen Sozialdemokraten wollen sich aber für „eine richtig große Umgehungsstraße einsetzen, auf der der Ortsteil Rükel umfahren“ werden kann. „Dafür werden wir kämpfen“, bekräftigen Kreistagsmitglied Bernd Mentgen und die Gemeinderatsmitglieder Hermann Nüsse, André Olthoff und Manuel Koppik in einem Gespräch mit den GN. In diesem Zusammenhang müsse man auch die Anbindung der südlichen Bereiche an Lohne neu beraten.

Südumgehung bietet Chance

Die örtlichen Sozialdemokraten sehen eine große Südumgehung für Lohne auch als Chance, die Kreuzung Bundesstraße/Poststraße vom Verkehr zu entlasten. Das habe auch positive Auswirkungen auf den Westring. Bislang wird der Verkehr, der aus Richtung Lingen kommt und den Westring erreichen will, über Poststraße und Baierort geführt. Zumindest für den Baierort wollen die Spzialdemokraten eine Tonnenbeschränkung, um den Schwerlastverkehr einzuschränken. Ein entsprechender Antrag werde derzeit beim Landkreis geprüft.

Auf dem Westring wird in Höhe der Fledderstraße bald eine Ampelanlage installiert. Hier sieht sich die Wietmarscher SPD in ihrem politischen Kampf gegen eine zeitweise auch ins Auge gefasste Tunnellösung bestätigt. Die Sozialdemokraten fordern aus Sicherheitsgründen für den Bereich zwischen den beiden Kreisverkehren auf dem Westring eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer. Der Westring fällt jedoch in die Zuständigkeit des Kreises.

