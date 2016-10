Spaziergänger finden tote Frau im Emsland

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Auffällig war, dass die Frau bei derzeitiger Wetterlage keine Jacke trug. Es wurden weder ein Fahrzeug noch sonstige Gegenstände in der Nähe aufgefunden, die ihr zuzuordnen gewesen wären. Die Polizei bittet in diesen Zusammenhang um Hinweise, die zur Identifizierung der Frau beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Am Dienstagnachmittag haben Spaziergänger eine Frauenleiche in Dohren (Emsland) entdeckt. Die Identität der Verstorbenen ist ungeklärt.

Mehr aus diesem Ressort

Baustart für A-30-Brücke im Frühjahr Im Frühjahr 2017 startet mit der Erneuerung des Zentralbauwerks, der A-30-Brücke über die A1, das im Oktober 2015 in groben Zügen vorgestellte Mammutprojekt zum Umbau des Autobahnkreuzes Lotte/Osnabrück. mehr...

Emsbüren: Polizisten schnappen Dieb in der Kirche Nachdem er am Sonntagvormittag Auslagen in einem Eine-Welt-Laden gestohlen hat, versteckte sich ein 29-jähriger Dieb in der St. Andreas Kirche in Emsbüren vor der Polizei. mehr...

Nachbarschaftsstreit in Meppen eskaliert Zwei Männer haben am Montagnachmittag in Meppen miteinander gestritten. Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer und stach zu. mehr...