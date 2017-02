Sorge wegen zunehmender Einbrüche in der Region

Nordhorn/Lingen. Kein kriminalitätsfreier Raum, aber ein Fleckchen Erde, das vergleichsweise sicher ist. – So beschreibt der Leitende Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann die Situation im Gebiet der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim. Auch wenn die Gesamtzahl der Straftaten 2016 gegenüber dem Vorjahr von 26.637 auf 27.819 Fälle angestiegen ist, sei mit Blick auf die zurückliegenden zehn Jahre (2007: 32.132 Straftaten) nach wie vor ein Rückgang zu verzeichnen.

Mit einer Aufklärungsquote von 61,81 Prozent ist das Ziel der Beamten, sechs von zehn Fällen zu lösen, erreicht worden. „Dies ist ein Qualitätsanspruch, den die Menschen an uns stellen dürfen“, meint Brüggemann. Er betont zudem, dass die Quote je nach Art des Verbrechens variiert. So konnten 2016 beispielsweise nur rund 30 Prozent der Diebstähle aufgeklärt werden, aber 84 Prozent der Sexualdelikte. Männer treten mit mehr als 80 Prozent auch in der aktuellen Statistik wieder deutlich häufiger als Tatverdächtige in Erscheinung als Frauen. Bei sogenannten Rohheitsdelikten, zum Beispiel Körperverletzung, standen die Täter in rund einem Drittel der Fälle zudem unter Alkoholeinfluss.

Im vergangenen Jahr erfasste die Polizei insgesamt 25 sogenannte Straftaten gegen das Leben, was unter anderem Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung umfasst. 23 dieser Fälle konnten aufgeklärt werden. Zwei Morde in der Grafschaft Bentheim sorgten 2016 für Aufsehen: Im August wurde auf einem Bauernhof in Nordhorn die Leiche eines Niederländers gefunden. Gut zwei Monate später tötete ein 18-Jähriger aus Somalia eine 87-jährige Frau in einem Seniorenheim in Neuenhaus.

Große Sorgen bereiten den Ermittlern die steigenden Zahlen der Wohnungseinbrüche: 641 Fälle registrierte die Polizei in der Region, davon 184 in der Grafschaft Bentheim. Die tatsächlichen Zahlen liegen noch höher, da sich einige Fälle nach Erfassen der Statistik ereigneten. Als Täter werden vor allem „reisende Gruppen aus Osteuropa“ in den Fokus genommen. Die Polizei hat dafür eine feste Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Karl-Heinz Brüggemann und Kriminaloberrat Heinz Defayay appellieren jedoch an die Menschen, selbst Sicherheitsvorkehrungen gegen Einbrüche zu treffen. „Gute“ Täter bräuchten lediglich zehn bis 15 Sekunden, um in eine Wohnung einzudringen. Spätestens aber nach fünf Minuten würden die meisten Einbrecher ihr Vorhaben aufgeben. Besonders erschreckend: Bei jedem fünften Einbruch sind die Bewohner anwesend, zum Beispiel schlafend im Bett. Gerade solche Fälle seien für die Betroffenen fatal: „Manche Opfer von Einbrüchen leiden ein Leben lang unter den Folgen“, so die Polizei.

Insgesamt 105 Mal leisteten Verdächtige Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte – bei jährlich rund 90.000 Polizeieinsätzen sei dies aber eine geringe Zahl, sagt Polizeichef Brüggemann. Erschreckender sei für ihn, dass auch immer mehr Rettungsdienstmitarbeiter und Feuerwehrleute angegriffen werden. Darunter seien auch Helfer, die sich ehrenamtlich engagieren. Brüggemann bezieht klare Position: „Das geht gar nicht!“

300 Sexualdelikte ereigneten sich laut Kriminalstatistik im vergangenen Jahr. Zudem gibt es steigende Fallzahlen hinsichtlich häuslicher Gewalt: Die Polizei begrüßt es allerdings, dass mehr Fälle zur Anzeige gebracht werden und die Dunkelziffer sich somit möglichst verringert.

Knapp 34 Prozent aller Tatverdächtigen sind Ausländer. Bei 918 Straftaten wurden Flüchtlinge als Verdächtige ermittelt (7,3 Prozent aller Tatverdächtigen), hier vor allem wegen Diebstahls (399 Fälle), aber auch Körperverletzungen (121), Betrugsfälle (129, davon hauptsächlich „Schwarzfahren“) und Sexualdelikte (19). In mehreren Fällen richteten sich die Straftaten der Flüchtlinge gegen andere Asylbewerber. In 77 weiteren Fällen wurden Flüchtlinge Opfer von Nicht-Flüchtlingen.