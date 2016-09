Sonniger September: Erste Schulen geben hitzefrei

Nordhorn. Das Gymnasium Nordhorn und das Evangelische Gymnasium haben ihren Schülern am Dienstag nach der vierten Stunde hitzefrei gegeben. Auch die Oberschule Deegfeld hat die Schüler nach der fünften Stunde nach Hause geschickt.

Landes- oder kreisweites Hitzefrei gibt es nicht mehr. Die Schulen entscheiden selbst, ob sie ihre Schüler wegen hoher Temperaturen nach Hause schicken. Und das könnte in den kommenden Tagen wieder geschehen.

Bis zu 32 Grad Celsius sind am Mittwoch in der Grafschaft möglich, am Donnerstag soll es ähnlich heiß werden. Doch bereits am Wochenende soll es Regen geben und kühler werden.

