Sonnabend ist „Tag der Menschen mit Behinderung“

Am 3. Dezember ist „Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung“. Am Samstag, 14 bis 18 Uhr, gibt es dazu verschiedene Aktivitäten im und auf dem Außengelände des „Kaffeehauses Samocca“ am Stadtring 45 in Nordhorn.

gn Nordhorn. Der „Tag der Menschen mit Behinderung“ soll die Belange von Menschen mit Behinderung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und den Einsatz für die Rechte der Betroffenen fördern. Weltweit wird der Tag für verschiedenste Aktionen genutzt, um Menschen zu informieren und für die Gleichstellung behinderter Menschen zu plädieren.

Verschiedene Aktionen

Die Lebenshilfe Nordhorn gGmbH plant in Kooperation mit den Institutionen „Die Brücke e.V.“ und „Hilfen zur Selbsthilfe Behinderter e.V.“ für Sonnabend in der Zeit von 14 bis 18 Uhr verschiedene Aktivitäten im und auf dem Außengelände des „Kaffeehauses Samocca“ am Stadtring 45.

So wird etwa die Arbeit der drei beteiligten Partnerorganisationen vorgestellt. Eine Fotoaktion „Mit den Augen des anderen sehen“, ein Parcours und verschiedene Aktionen unter dem Motto „Behinderung als Selbsterfahrung“ sowie ein Luftballonwettbewerb sorgen für Unterhaltung und Information an diesem Nachmittag. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Schlagwörter Inklusion und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

„Die Art, wie die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen wahrnimmt, hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Positiven hin verändert“, teilen die Nordhorner Veranstalter mit: „Schlagwörter wie Inklusion und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bestimmen seit einigen Jahren politische und gesellschaftliche Diskussionen zum Thema Behinderung. Dies ist nicht zuletzt darauf zu zurückzuführen, dass Organisationen sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung eingesetzt haben. Das Thema ist gerade jetzt durch die baldige Einführung des Bundesteilhabegesetzes so aktuell wie nie.“

Der Bundestag hat am Donnerstag das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder (Schüttorf) ist überzeugt, dass am Ende des Prozesses ein solides Gesetz mit zahlreichen Verbesserungen zustande gekommen ist. Das Gesetz regelt die Leistungen für Menschen mit Behinderungen neu. Im parlamentarischen Verfahren hatte die Koalition noch wichtige Veränderungen am Gesetzentwurf vorgenommen und damit auf Befürchtungen von Verbänden und Betroffenen reagiert.

„In dem Teilhabegesetz stellen wir endgültig klar, dass der Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe nicht eingeschränkt werden soll. Daher bin ich dankbar, dass die Verbände und Träger immer den Dialog mit uns gesucht haben“, sagte De Ridder. Sie hatte im Laufe der letzten Monate unter anderem auch Gespräche mit Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kolde geführt.