Sonderlob nicht nur für Snertloop-Sieger

Gerold Hartger hat den Snertloop in De Lutte über 9,6 km in persönlicher Bestzeit von 31:23 Minuten dominiert. LCN-Teamkamerad Jörg Amt entschied die Wertung der Klasse M40 für sich.

DE LUTTE. „Ich versuche, ganz vorn dabei zu sein.“ Das war der feste Vorsatz von Gerold Hartger für den 32. Snertloop. Bereits nach dem Start des fast 700-köpfigen Feldes ließ der Niedergrafschafter, der nach längerer Regenerationsphase in der Vorwoche wieder ins Training eingestiegen war, keinen Zweifel daran aufkommen, wer über die 9,6-km-Distanz Herr im Ring ist. Couragiert setzte er sich mit einem Anfangstempo von knapp drei Minuten auf dem ersten Kilometer an die Spitze und löste sich dabei recht deutlich von seinen Verfolgern Daan Schoute (Almelo) und Vorjahressieger Thijs Theunissen (Oldenzaal).

Als nach der Hälfte der Distanz der Landschaftsparcours einige Hügel aufwies, nahm der LCN-Athlet ein wenig das Tempo heraus und strebte bei den winterlichen Temperaturen einem ungefährdeten Sieg entgegen. „31:23“ leuchtete die elektronische Zeitmessung auf, als er den Kontakt auslöste. Deutlich hatte Hartger das niederländische Duo Schoute (34:25) und Theunissen (34:50) hinter sich gelassen.

„Ich bin total zufrieden“, strahlte der Sieger, als er feststellte, dass er seine bisherige Hausmarke von 31:51 Minuten aus dem Jahr 2014 fast um eine halbe Minute unterboten hatte. Ein Kompliment sprach Mitorganisator Bertus Visschedijk aus: „Gerold Hartger ist der überragende Läufer der deutsch-niederländischen Region.“

Ein Sonderlob gab es auch für den 48-jährigen Jörg Amt, der als Vierter des Gesamtklassements in 35:08 Minuten ins Ziel kam. Der Westenberger ist der Dauerbrenner in De Lutte, hat an bislang allen Veranstaltungen dort teilgenommen. Er überzeugte nicht nur durch seine Kontinuität, sondern auch durch seine Leistungen. Mit seiner diesjährigen Zeit entschied er die Wertung der Klasse M40 für sich und lag damit im Rahmen der Vorjahre. „Nach der längeren Verletzungspause bin ich sehr zufrieden, zumal ich fast die gesamte Strecke allein gelaufen bin“, so Amt.

Zufriedene Gesichter sah man auch bei seinen Teamkameraden. Carsten Böttick als Sechster bei den Männern hatte in 36:43 Minuten seine Bestzeit um 20 Sekunden unterboten. Auch der Elftplatzierte Daniel Ensing stufte seine 37:23 Minuten als „Top-Zeit“ ein. Das galt auch für Ingo Beckemper (37:30) als Dritten der Klasse M40.

Maurice Backschat belegte im 400-köpfigen Feld über die 5,3-km-Strecke den fünften Rang in 19:17 Minuten. Der LCN-Triathlet absolvierte damit eine dreifache Trainingseinheit, denn er war mit dem Rennrad aus Uelsen gekommen.