Sonderkommission zu ungeklärten Kindsmorden nimmt Arbeit auf

dpa Erfurt. In Thüringen will eine Sonderkommission der Polizei von heute an ungeklärte Fälle von Kindestötungen nach 1990 neu untersuchen. Die Ermittler reagieren damit auf die Sicherstellung von DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt in der Nähe der sterblichen Überreste der getöteten Schülerin Peggy. Der DNA-Fund könnte etwa auf Parallelen zum Fall eines getöteten Neunjährigen 1993 in Jena hinweisen. Damals war Böhnhardt, der aus Jena stammte, bereits als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler geraten.