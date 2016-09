Sommerwetter: Freibäder verlängern Badespaß

Die Freibadsaison in der Grafschaft nähert sich dem Ende. Dabei hat sich der Sommer mit Macht zurückgemeldet. Deswegen verlängern einige Bäder ihre Saison. Wir haben sie in einer interaktiven Übersichtskarte.

Nordhorn. 32 Grad Celsius hat das Thermometer am Dienstagmittag in Nordhorn angezeigt. Mit so einem Wetter mitten im September hat nach dem eher mäßigen Sommer wohl niemand gerechnet. Mehrere Schulen haben deswegen bereits Hitzefrei gegeben.

Der ungewöhnliche Spätsommer führt auch zu einem Ansturm auf die Freibäder in der Grafschaft. Die Verantwortlichen haben reagiert und die Saison vieler Bäder verlängert. Das Naturfreibad in Bad Bentheim sowie die Freibäder in Nordhorn und Uelsen haben nun bis Freitag auf, das Freibad in Schüttorf öffnet sogar bis Sonntag. Halle und Itterbeck sind bereits seit Ende August geschlossen. Danach können nur noch die Hallenbäder genutzt werden.

In den kommenden Tagen soll es ähnlich heiß bleiben. Am Mittwoch solle es erneut bis zu 32 Grad Celsius werden, am Donnerstag soll nur wenige Grad kühler werden. Doch ab Freitag rechnen die Meteorologen mit niedrigeren Temperaturen und zum Wochenende ist Regen vorhergesagt.