Sollten Senioren Fahrtauglichkeit testen?

Umfrage Sollten Autofahrer über 75 Jahre verpflichtend zum Fahrtest müssen? Ja Nein Weiß ich nicht 63% Ja 31% Nein 6% Weiß ich nicht 22 abgegebene Stimmen

Goslar/Nordhorn. Vielleicht kennen Sie auch einen älteren Menschen, der partout seinen Führerschein nicht abgeben will? Wenn es nach Verkehrsexperten geht, sollen Autofahrer spätestens ab dem 75. Lebensjahr unter Beweis stellen, dass sie sicher auf der Straße unterwegs sind. Die Gefahr, bei einem Unfall tödlich oder schwer verletzt zu werden, steige im Alter, sagte ein Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins vor Beginn des 55. Verkehrsgerichtstags in Goslar, der am heutigen Donnerstag offiziell startet. Bei den Tests müsse die Fähigkeit zum Autofahren ähnlich wie beim Erwerb des Führerscheins von neutralen Stellen überprüft werden.

Das Thema bietet reichlich Diskussionsstoff, daher steht es auch auf der Tagesordnung des Deutschen Verkehrsgerichtstages. „Obwohl ältere Fahrer den Verkehr mit einem allgemeinen, altersbedingten Abbau körperlicher und psychischer Leistungsfähigkeit bewältigen müssen, sind Senioren tatsächlich nicht häufiger als der Durchschnitt der Autofahrer an Unfällen beteiligt – im Gegensatz zur stark erhöhten Unfallbeteiligung junger, unerfahrener Fahrer“, heißt es beispielsweise in einer Pressemitteilung des Deutschen Verkehrsgerichtstag. Es wird aber auch mitgeteilt: „Über 75-jährige Fahrzeugführer sind als Hauptverursacher überdurchschnittlich oft an Unfällen mit Personenschäden beteiligt. Dies lässt sich aktuellen Statistiken, wie zum Beispiel der Hamburger Verkehrsunfallstatistik für die Jahre 2013 und 2014 entnehmen.“

Der ADAC teilt derweil mit, dass ältere Autofahrer besser als ihr Ruf seien. „Das tendenziell sehr risikoarme Verhalten spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wider: Senioren verursachen weit weniger schwere Unfälle (13 Prozent), obwohl sie 20 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen“, heißt es auf der Webseite des Automobilclubs. Zahlreiche Anbieter, wie auch der ADAC, bieten übrigens schon freiwillige Fahrtauglichkeitstests für Senioren an.