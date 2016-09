Soll Sportgelände in Schüttorf Wohngebiet weichen?

Schüttorf. Es ist sicher kein Zufall, dass am Donnerstag die Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) in Schüttorf über das Thema „Sozialer Wohnungsbau“ redet und viele Parteien im Wahlkampf das Thema in den Fokus gerückt haben. Im Schüttorfer Rathaus werden Pläne entwickelt, um mehr für den Mietwohnungsbau zu tun. Am Montag ab 17 Uhr geht es im Planungs- und Umweltausschuss (PUA) auch darum, wie man in Schüttorf den sozialen Wohnungsbau ankurbeln kann mit gedeckelten Mietpreisen in einem möglichen Baugebiet an der Salzbergener Straße, wo jetzt noch vom FC 09 genutzte Sportplätze weichen müssten. Entstehen sollen 36 Baugrundstücke und zwei Grundstücke für eine Mehrfamilienhausbebauung. Angestrebt wird nach Auskunft von Bauamtsleiter Dieter Salewski eine einvernehmliche Regelung, denn das Hauptgelände des FC soll „ertüchtigt und optimiert“ werden, um einen Ausgleich zu schaffen. Gedacht ist unter anderem an einen Kunstrasenplatz. Diese Ideen werden schon jetzt in den sozialen Medien heftig diskutiert. Diese Pläne werden erst in einer gemeinsamen Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses (PUA) sowie des Aussschusses für Jugend, Sport, Kultur und Integration am 28. September ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung diskutiert. Das alles ist also Zukunftsmusik.

Zunächst einmal könnte einer der noch nicht installierten mobilen Flüchtlingsunterkünfte als Wohnraum für besonders einkommensschwache Bürger genutzt werden. Denn die große Zahl der Flüchtlinge ist zunächst ausgeblieben. Eine zweite mobile Flüchtlingsunterkunft, die in der Nähe der Wietkamphalle aufgebaut werden sollte, könnte erst einmal zwischengelagert werden bis Anfang 2017, wenn man Genaueres weiß, hofft die Verwaltung auf einen solchen politischen Beschluss. Die Kosten für die Hallenmiete (inklusive Wiederaufbau): 600 Euro pro Monat. Die Einzelteile stehen jetzt noch bei der Firma Busmann. Das weitere Vorgehen würde dann erst Anfang 2017 wieder diskutiert werden.

Das Unternehmen hat schon vor den Sommerferien Vorschläge für einen Umbau zu vier gleich großen oder fünf unterschiedlichen Wohnungen vorgestellt. Zum Grundpreis für die Anlage in Höhe von 335.000 Euro (inklusive Nebengebäude) kämen dann in Variante 1 (zwei Blöcke, 24 Plätze) 101.000 Euro, für die Variante 2 (5 Wohnungen in L-Form mit 18 Plätzen) 123.000 Euro. Für eine solche Nutzung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus müsste aber noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden für eine von der Stadt erworbene Fläche an der Ohne Straße, wo das frühere griechische Lokal inzwischen dem Abrissbagger zum Opfer gefallen ist.

Auch das Thema Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) steht am Montag auf der Tagesordnung. Aber es gibt nur einen Zwischenbericht und keine Vorschläge, welche Flächen für eine Erweiterung des Sanierungsgebietes in Frage kommen. Denn die laufende Förderperiode endet im Dezember 2017. Neben der Fabrikstraße und dem Bahnhofsgelände könnten das auch der Bereich an der Nordhorner Straße um die ehemaligen Schümerhallen oder der Remy-Bereich sein. In einem dieser Gebiete könnte dann auch ein bis zu 50 Prozent gefördertes Bürger- und Kulturzentrum entstehen,