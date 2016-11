Sögel will touristische Potenziale nutzen

Sögel. Die Gemeinde Sögel hat einen Auftrag für die Erstellung eines Tourismuskonzepts an ein Kölner Beratungsbüro vergeben. Es soll Potenziale und Trends für Sögel im touristischen Sektor aufzeigen. Gemeindedirektor Günter Wigbers bringt einen Naturbadesee oder ein Hallenbad ins Spiel.

Aktualisierte Einschätzung

Wie Wigbers auf Anfrage erklärte, erachtet es der Gemeinderat für notwendig, sich auf Grundlage des 2010 entwickelten Tourismuskonzeptes für den Hümmling eine aktualisierte Einschätzung speziell für Sögel geben zu lassen. „Wir wollen mit einem Blick von außen wissen, welche Potenziale wir bisher nicht ausreichend ausschöpfen oder gar brach liegen lassen“, so Wigbers. Auch Anno Immenga, SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, sieht die Notwendigkeit: „Wenn wir nicht ins Hintertreffen geraten wollen, müssen wir touristisch auf Höhe der Zeit bleiben und Möglichkeiten für Sögel prüfen.“

Dank des gut ausgebauten Radwegenetzes und einer waldreichen Landschaft ist Sögel Wigbers zufolge für den Natur-, Rad- und Radwandertourismus attraktiv. „Der Boom an Elektrofahrrädern verschafft uns aber nicht nur Vorteile. Er bringt auch andere, bisher für den Radtourismus eher ungeeignete Regionen neu in den Fokus. Deshalb müssen wir noch besser werden.“ Zudem fehle dem zentralen Hümmling laut Wigbers ein wassergebundenes touristisches Angebot, das auch der Naherholung diene. „Das ist unser Manko und zugleich der Vorteil unserer Nachbarregionen an Ems und Hase.“ Daher befasse sich die Gemeinde mit dem Gedanken, einen Naturbadesee zu schaffen. „Wir wollen von Experten wissen, ob darin eine Chance liegt und welche Infrastruktur notwendig und sinnvoll sein kann“, erklärt der Gemeindedirektor.

Hallenbad, Freibad oder Naturbad

Der Wunsch nach einem ganzjährigen Schwimmangebot sei da. „Unter der Voraussetzung, dass uns ein intelligentes Bewirtschaftungskonzept gelingt, halte ich auch den Gedanken an ein Hallenbad nicht für völlig abwegig. Das würde wiederum touristisch ganz neue Perspektiven eröffnen.“ Das in Auftrag gegebene Konzept soll Mitte 2017 vorliegen. „Wir benötigen etwas Zeit, weil örtliche touristische Anbieter und Bürger mit eingebunden werden sollen“, sagt Wigbers.

Kosten

Die Kosten belaufen sich nach seinen Angaben auf 25.000 Euro, wovon die Hälfte aus EU-Mitteln finanziert werde. Für ihn ist das Tourismuskonzept auch Basis für neue Projekte und Förderanträge. „Ohne fachlich begleitete Konzepte läuft in dieser Hinsicht heute nichts mehr.“

Flaggschiff Schloss Clemenswerth

In den vergangenen drei Jahren seien die touristischen Zahlen in Sögel stetig gestiegen, berichtet der Gemeindedirektor. Für das laufende Jahr rechnet die Verwaltung mit 16.500 Übernachtungen. „Das Schloss Clemenswerth strahlt mehr denn je über die Region hinaus. Wir sind dem Landkreis dankbar, dass er sich mit den Bau eines Besucherzentrums befasst.“ Auch wird im Ferienhausgebiet weiteres Potenzial gesehen. „Daher haben wir in unmittelbarer Nähe auch Grundstücke angekauft. Das Dauerwohnen in den bisher 38 Häusern wird dabei unterbunden.“