So ist die Bilanz der Nordhorner Lokalpolitik

Nordhorn. Das waren noch Zeiten, als im 43-köpfigen Nordhorner Stadtrat eine satte rot-grüne Mehrheit vorgab, sie könne der Stadtentwicklung ihren Stempel aufdrücken. Das ist mehr als 15 Jahre her, doch noch heute träumt mancher Sozialdemokrat von jenen Jahren des engen Schulterschlusses in der Nordhorner Kommunalpolitik. Gebracht haben sie der Stadt viele wegweisende Entscheidungen, aber auch mehr als einen erbitterten Richtungsstreit – etwa den um die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule. Doch diese Zeiten sind lange vorbei, und sie werden wohl auch nach der Wahl am 11. September nicht wiederkehren.

42 gewählte Mitglieder zählt der Nordhorner Rat. Dazu kommt kraft Amtes als 43. Stimme die des hauptamtlichen Bürgermeisters, der ebenfalls der SPD angehört. Gerade diese Bürgermeisterstimme hatte Rot-Grün noch bis 2006 eine hauchdünne Mehrheit im Rat gesichert: Damals hatten die SPD 19 und die Grünen zwei Sitze gehabt, macht mit der Bürgermeisterstimme 22 von 43 Stimmen. Doch als SPD und CDU 2006 jeweils zwei Mandate an kleine Parteien und Wählergruppen abgeben mussten, war die Zeit der klaren Mehrheitsverhältnisse vorbei.

Grüne gingen auf Abstand zu früherem Partner SPD

2011 wurde Nordhorns Rat dann noch bunter. Seitdem sitzen sieben politische Gruppen im Stadtparlament. Und bei SPD und CDU gab es lange Gesichter: Die SPD konnte zwar ihre 17 Mandate halten, blieb damit stärkste politische Fraktion und sieht sich deshalb bis heute als „die gestaltende politische Kraft“ im Rat, aber eine sichere Mehrheit hat sie nicht.

Die 17 Ratsmandate der SPD reichen allein nicht zum Regieren, und gleichzeitig kam ihr der Koalitionspartner abhanden: Der profitierte zwar überraschend stark vom „Fukushima-Effekt“: Die Grünen errangen fünf Sitze im Rat – gingen aber auf Abstand zu ihren bisherigen Bündnisgenossen. Schuld daran war nicht zuletzt die SPD selbst, deren Vordenker plötzlich lieber mit der CDU zusammengehen wollten.

CDU verfehlte bei der vergangenen Wahl das Ziel

Die zierte sich, denn auch bei ihr gab es 2011 lange Gesichter. Die CDU war von 16 auf 14 Mandate abgesackt und hatte ihr Ziel verfehlt, die SPD als bestimmende politische Kraft abzulösen. Seither gibt sie sich gern als „Beobachter“ einer Ratspolitik, die sie in Wirklichkeit zumeist mit der SPD gemeinsam gestaltet. Kritik am politischen Gegner konzentrieren die Christdemokraten lieber auf den hauptamtlichen SPD-Bürgermeister.

Das sichtbare Zusammenrücken der beiden großen Parteien ist die Basis einer unausgesprochenen Allparteienkoalition – und eine Reaktion auf die bunte Reihe kleiner Gruppen und Parteien, die sich im Rat als „Zünglein an der Waage“ unentbehrlich machen wollten: Seit 2011 hat die Wählerinitiative Pro Grafschaft zwei Mandate, (zuvor drei) die FDP einen Sitz (zuvor zwei). Seit Sommer dieses Jahres entfallen die übrigen drei Sitze auf die Linksfraktion. Zu der haben sich DKP und die Linke zusammengetan, nachdem die beiden DKP-Ratsmitglieder ihre Parteibücher zurückgegeben haben. Sie bilden nun mit dem Ratsherrn der Linken eine Gruppe – ein Vorgriff auf das gemeinsame Auftreten bei der Kommunalwahl.

Entscheidungen mit breiter Mehrheit beschlossen

Geschadet hat diese bunte politische Vielfalt der Stadt offenbar nicht. Im Gegenteil. Gerade für die vergangenen fünf Jahr kann die Kreisstadt eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen – und das Phänomen, dass trotz mancherlei politischer Schaukämpfe alle entscheidenden politischen Weichenstellungen mit breiter Mehrheit beschlossen wurden.

Beispiel Hallenbad: Nur wenige Wochen nach dem verheerenden Brand des Stadtring-Bades beschloss der Rat Ende 2012 einen mehr als zwölf Millionen Euro teuren Neubau an der Wehrmaate – einstimmig! Obwohl dafür ein pfiffiges Finanzierungsmodell gefunden wurde, war dieser Ratsbeschluss ein einstimmiges Bekenntnis zu erhöhten Kosten für die Stadtkasse. Das ist in Zeiten, in denen andere Städte ihre Hallenbäder aus Kostengründen schließen müssen, eine bemerkenswerte Einigkeit.

Stadt auf finanziell sichere Beine gestellt

Beispiel Finanzpolitik: Seit Jahren bekennt die Politik sich quer durch alle Parteien zum Schuldenabbau. Diese Vorgaben werden seither nicht nur eingehalten, sondern dank sprudelnder Steuereinnahmen in einigen Jahren deutlich übertroffen. Nordhorn steht finanziell heute viel besser da als vor zehn Jahren – auch weil alle Parteien eigene Begehrlichkeiten diesem Schuldenabbau unterordnen.

Selbst öffentlich ausgetragene Streitthemen wie die Rettung der Burgschule oder planungsrechtliche Vorgaben zum Schutz alter Wohngebiete endeten zur Überraschung der Öffentlichkeit jeweils mit einstimmigen Ratsbeschlüssen.

Kommende Streitthemen existieren bereits

Da wundert es kaum noch, dass der Rat die Weichen für alle großen Themen der Stadtentwicklung einvernehmlich gestellt hat: den Bahnanschluss, die Blanke-Modernisierung, den Ausbau der Kindertagesstätten- und Schullandschaft und viele andere. Andere Themen wie die Sanierung und Nachnutzung der ehemaligen Textilbrachen, der Bau des lang ersehnten Kinozentrums oder ein WLAN-Angebot für die Innenstadt sind abgehakt.

Dennoch hat der künftige Stadtrat eine lange Aufgabenliste vor sich, die bald das Ende der Allparteienkoalition einläuten könnte. Bereits seit Monaten diskutiert, aber bewusst auf die Zeit nach dem Wahltermin verschoben wurde etwa die Diskussion um Steueranhebungen, insbesondere der Gewerbesteuer. Auch die Frage, wie viel Geld künftig für die Sanierung von Straßen und öffentlichen Gebäuden sowie für neue Wasserstadtprojekte bereitgestellt werden soll, könnte bald für Zoff im Rat sorgen. Schließlich bieten der Wohnungsbau und die Wohnbaulanderschließung Zündstoff für die politische Auseinandersetzung.

Offen zutage treten werden die unterschiedlichen Positionen spätestens Anfang Dezember. Dann berät der neue Stadtrat den städtischen Haushalt 2017. Das ist die klassische Arena für politische Grundsatzdebatten.

Artikel zum Thema Nordhorner Hallenbad: Von der Ruine zum Neubau

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016