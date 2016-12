So einen Fall hat die Polizei noch nicht erlebt

Schüttorf. Ein 44-jähriger türkischstämmiger Mann aus Schüttorf steht derzeit unter Polizeischutz. Auf seiner Facebook-Seite befanden sich unter seinem Namen und mit seinem Bild abgefasste Informationen, die die Angehörigen der jüngsten Terroranschläge in Istanbul zutiefst beleidigen. „Die Meldungen hatten in den sozialen Netzwerken in den letzten Stunden für verstärkte Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt“, teilte die Polizei am späten Montagabend mit. Innerhalb weniger Stunden sei es zu Tausenden von zum Teil beleidigenden und bedrohenden Kommentaren auf dem Facebook-Account des Mannes aus Schüttorf gekommen.

Am vergangenen Wochenende waren bei Anschlägen in Istanbul 44 Menschen getötet worden. Zu den Anschlägen bekannte sich die kurdische Extremistengruppe „Freiheitsfalken Kurdistans“ (TAK), eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stammen die Informationen auf der Facebook-Seite des 44-Jährigen offensichtlich nicht von dem Mann selbst, sondern wurden vermutlich von fremden Personen dort eingestellt, die den Zugang gehackt haben. IT-Experten der Polizei sind derzeit dabei, den Verursacher der Informationen zu ermitteln und sicherten erste Spuren.

Polizei hält sich bedeckt

Auf GN-Anfrage hielt sich die Polizei am Dienstag mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bedeckt. „Wir können derzeit nicht mehr sagen“, berichtete Dennis Dickebohm, Pressesprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Die Sache sei sehr komplex. „Es ist derzeit auch noch unklar, wo überhaupt der Tatort liegt, von wo aus der Zugang also möglicherweise gehackt worden ist“, sagte Dickebohm.

Klar ist im Moment nur, dass der Schüttorfer Polizeischutz erhält. Die Verantwortlichkeit der Schutzmaßnahme liegt bei Polizeioberrätin Dr. Hannah Timmer, die das Polizeikommissariat Nordhorn leitet. Dort habe man es immer mal wieder auch mit Fällen von Cyber-Mobbing zu tun. Einen Fall dieses Ausmaßes jedoch hat auch Timmer noch nicht erlebt. „In dieser Dimension ist das der erste Fall für mich“, sagte sie.

Hohe Dunkelziffer vermutet

Der Schüttorfer habe in jedem Fall richtig gehandelt, so Timer. „Wenn ich merke, dass an meinen Daten im Internet gepfuscht worden ist, muss ich sofort die Polizei informieren.“ Dies täten noch viel zu wenige. „Die Dunkelziffer solcher Fälle ist relativ hoch. Es gibt keinen materiellen Schaden, darum melden viele Betroffene so etwas nicht“, weiß die Beamtin. Eine Spezialgruppe in Lingen beschäftige sich mit Cyberattacken, dort werde jetzt ermittelt.

Einen 100-prozentigen Schutz vor derartigen Attacken gebe es nicht, sagt Timmer. „Wie bei Wohnungseinbrüchen auch, kann man das Risiko aber minimieren.“ Kriminalhauptkommissar Harry Hagels, der in der Kriminalprävention beim Polizeikommissariat Nordhorn tätig ist, rät insbesondere dazu, sich sichere Passwörter zuzulegen. „Man sollte das Passwort auch immer für sich behalten. Es ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man sich das Passwort notiert oder es anderen Personen anvertraut.“

Entwicklung beunruhigt

Neben gezielt platzierten Falschmeldungen über das Internet, wie es aktuell bundesweit gehäuft vorkommt, sind es insbesondere die sogenannten „Social Bots“, die Hannah Timmer beunruhigen. „Social Bots“ sind kleine Computerprogramme, die in sozialen Netzwerken wie Facebook durch Kommentare gezielt Meinungen verbreiten. „Man weiß oft nicht mehr, ob reale Personen hinter einem Kommentar stehen, oder ob zu einem bestimmten Thema Meinung gemacht werden soll. Das ist wirklich beängstigend“, findet Hannah Timmer.

Umso wichtiger sei es, erklärt die Polizistin, dass seriöse Medien neutral über Themen berichten und man nachverfolgen könne, woher die entsprechenden Informationen stammen.

Tipps zum Schutz vor Hackern lesen Sie Mittwoch in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.