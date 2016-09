So begründet ein Erstwähler seine Wahl-Motivation

Nordhorn. Die allgemeine Wahlbeteiligung geht zurück. Politik hat für die wenigsten Jugendlichen noch einen hohen Stellenwert. Unter meinen Freunden höre ich häufiger: „Ach, ich zieh ja eh bald weg. Was macht da schon meine Stimme.“ Schwarzseher würden prophezeien, dass Wahlen in zehn Jahren kaum jemanden mehr interessieren.

Aber es gibt auch andere Meinungen. Ich für meinen Teil habe mich sehr auf die Kommunalwahlen gefreut. Und das hat einen einfachen Grund. Für mich ist dies meine erste Wahl gewesen. Mit 18 Jahren bin ich zwar zwei Jahre über dem Mindestalter, aber dennoch hat mich diese erste Wahl sehr beeindruckt. Ich war tatsächlich richtig gespannt auf den 11. September und habe lange dem Tag entgegengefiebert, an dem ich zum ersten Mal meine Kreuzchen setzen darf.

Mitbestimmung als Motiv

Seit zwei Monaten bin ich als Praktikant bei den Grafschafter Nachrichten. Allein dadurch komme ich täglich in Kontakt mit der Kommunalpolitik. Aber auch ohne dieses Praktikum wäre ich ähnlich gespannt auf den Wahlsonntag gewesen. Aber woran liegt das?

Endlich habe ich die Chance aktiv mitzubestimmen, wie sich Nordhorn und die Grafschaft entwickeln sollen. Mit dem Wahlrecht bekomme ich die Möglichkeit, die Dinge in meiner Heimatstadt Nordhorn zu verändern, die mir nicht gefallen. Das finde ich aufregend, denn im Gegensatz zu vielen meiner Altersgenossen bin der Meinung, dass eine Stimme bereits eine Menge verändern kann.

Persönliche Verbundenheit mit Nordhorn

16 Jahre meines Lebens habe ich in Nordhorn verbracht, bin hier aufgewachsen und habe viele schöne Momente erlebt. In diesen 16 Jahren hat sich eine starke Verbundenheit zu dieser Stadt aufgebaut. Auch in Jahrzehnten werde ich mich an die schönen Momente erinnern, die hier passiert sind.

Mit dem Abitur kommt unausweichlich irgendwann die Zeit, in der ich von Zuhause ausziehen und woanders wohnen werde. Nordhorn ist damit natürlich nicht von der Landkarte verschwunden. Immer wieder werde ich hierher zurückkehren, um meine Eltern zu besuchen. Für diese Zeit wünsche ich mir, dass Nordhorn sich positiv weiterentwickelt, sodass ich in Zukunft auch gerne hierher komme. In der diesjährigen Kommunalwahl habe ich die Chance gesehen, Nordhorn etwas zurückzugeben. Mit meiner Stimme habe ich hoffentlich dafür gesorgt, dass Nordhorn in Zukunft noch besser ist als jetzt.

Privileg und gleichzeitig Pflicht

Für mich ist diese sehr persönliche Verbundenheit Grund genug, wählen zu gehen. Neben diesen sehr persönlichen Argumenten gibt es aber auch einen simplen pragmatischen Grund. Die Möglichkeit, an der Politik teilzunehmen und die Chance, die eigenen Wünsche durchzusetzen, sind ein Privileg, das noch immer nicht selbstverständlich auf dieser Welt ist.

Allein aus diesem Grund sollte man bei Wahlen seine Kreuzchen setzen und diese nicht aus Unlust oder Faulheit vergeuden. In gewisser Weise ist es unsere Pflicht, dieses Privileg zu nutzen.