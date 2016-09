Skyliners Frankfurt verlieren Spiel um den Weltpokal

Am Ende hat es für die Frankfurter Basketballer nicht ganz gereicht. Gegen den Südamerika-Meister aus Venezuela fehlte den Skyliners die Erfahrung, um den Weltpokal zu gewinnen. Nun geht es am Freitag in der Liga gegen Brose Bamberg weiter.