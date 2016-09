Skulptur von Schüttorferin wird in Zwolle enthüllt

Vor neun Jahren wurde der Auftrag vom niederländischen Staat vergeben, vier Jahre war die Skulptur in Arbeit, am Sonnabend wird sie nun feierlich in Zwolle enthüllt: die Acht-Meter-Skulptur von Schüttorferin Anne Wenzel.

Zwolle/Schüttorf. Die imposante Skulptur von Künstlerin Anne Wenzel war mehr als vier Jahre in Arbeit: Am Sonnabend, 10. September, wird das 38.000 Kilogramm schwere Werk am Gerichtsgebäude in Zwolle offiziell enthüllt. Anne Wenzel stammt ursprünglich aus der Vechtestadt Schüttorf. Seit Jahren lebt und arbeitet sie in den Niederlanden.

„Tag der offenen Tür“

Die Acht-Meter-Skulptur verbindet das renovierte Gerichtsgebäude mit dem Neubau, der 2013 fertiggestellt wurde. Das als Springbrunnen konzipierte Werk zeigt eine Frau auf einem großen Felsen, umgeben von drei Vögeln (Foto). Das Kunstwerk aus Beton und Keramik wurde bereits am 18. Juni aufgebaut. Die Enthüllung ist Teil des „Tag der offenen Tür“ am Gericht Overijssel, der an den Standorten Zwolle und Almelo von jeweils 10 bis 15 Uhr begangen wird. Foto: John Stoel