SK Blanke veranstaltet 30. Schachfestival

Der Nordhorner Verein erwartet zum Turnier am Wochenende in der Mensa des Gymnasiums eine Rekordbeteiligung. Titelverteidiger ist Lokalmatador Fabian Stotyn. Neben Spitzenspielern nehmen auch Hobby-Schachspieler teil.

gn Nordhorn. Zum 30. Mal lädt der SK Nordhorn-Blanke hochkarätige Spieler aus Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden zu seinem Schachfestival. Das dreitägige Turnier, das am Freitagabend in der Mensa des Gymnasiums Nordhorn beginnt, hat sich fest im Schach-Turnierkalender etabliert und gehört auch zur Grand-Prix-Serie des Niedersächsischen Schachverbandes. Bereits zum fünften Mal wird das Festival als Andreas-Schaar-Gedenkturnier ausgerichtet. Der langjährige Jugendwart und Organisator des SK Nordhorn-Blanke war vor fünf Jahren im Alter von 49 Jahren überraschend verstorben.

Gespielt werden fünf Runden in zwei Wertungsgruppen. Die ersten Partien werden am Freitag um 19 Uhr gespielt. Am Sonnabend und Sonntag beginnen die Runden zwei und drei um 9 bzw. 14.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für Sonntagabend geplant. Die Bedenkzeit beträgt zwei Stunden für 40 Züge sowie 30 Minuten für den Rest der Partie, sodass jedes Spiel höchstens fünf Stunden dauert.

Im vergangenen Jahr waren 121 Schachspielerinnen und -spieler an den Start gegangen. In der A-Gruppe setzte sich überraschend der Lokalmatador Fabian Stotyn vom ausrichtenden SK Nordhorn-Blanke gegen starke Konkurrenz durch.

Für das 30. Nordhorner Schachfestival haben sich bereits erneut mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, die Organisatoren rechnen mit einer Rekordbeteiligung. Auch der Präsident des Niedersächsischen Schachverbandes, Michael S. Langer vom SC Braunschweig-Gliesmarode, ist wieder dabei. Turnierfavorit ist allerdings der Internationale Meister Christof Sielecki vom SV Dinslaken. Vor allem die Nordhorner Spitzenspieler aus dem Oberliga-Team werden versuchen, ihm Paroli zu bieten und erneut den Turniersieg zu erringen.

Die Veranstalter vom Schachklub Nordhorn-Blanke haben aber nicht nur den Spitzensport im Blick: In der B-Gruppe mit einer Spielstärke bis etwa Kreisliga starten auch viele Kinder, Jugendliche und Einsteiger, die erste Turniererfahrungen sammeln oder einfach nur ihrem Hobby nachgehen möchten. Anmeldungen, auch für vereinslose Schachspielerinnen und Schachspieler, sind nach wie vor möglich. Ansprechpartner sind Harald und Sonja Kirschnowski, E-Mail nordhornerschachfestival@freenet.de. Am Turniertag selbst ist eine Anmeldung noch bis 18.30 Uhr möglich.

Besucher haben an allen drei Tagen die Möglichkeit, hochklassigen Schachsport zu verfolgen. Der Eintritt ist frei.

