Sinkende Margen drücken Dividende auf 4 Prozent

Lingen. Mit einer auf vier Prozent gesenkten Dividende für das Geschäftsjahr 2016 reagiert die Volksbank Lingen auf verschärfte Marktbedingungen und sinkende Gewinnmargen. Die Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank billigte am Dienstagabend in den Lingener Emslandhallen einen Jahresabschluss, der eine Bilanzsumme von 970 Millionen Euro (Vorjahr: 912,6 Millionen) und einen Jahresüberschuss von 2,43 Millionen Euro (Vorjahr: 2,534) ausweist.

„Ihrer Volksbank geht es trotz des widrigen Geschäftsumfeldes gut“, hatte Aufsichtsratsvorsitzender Alfons Veer schon zu Beginn der Vertreterversammlung festgestellt. Sie habe, so Bankvorstand Jürgen Hölscher, im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Druck anhaltend niedriger Zinsen, zunehmender Regulatorik und dem durch die Digitalisierung angeheizten Wettbewerb getrotzt und ein befriedigendes Geschäftsergebnis erzielt.

Bilanzsumme gestiegen

Der geprüfte Jahresabschluss weist eine um 6,3 Prozent gestiegene Bilanzsumme bei kräftig gewachsenem Einlagengeschäft und verhaltenem Anstieg der Forderungen an Kunden aus. Das betreute Kundenwertvolumen inklusive der außerbilanziellen Geschäftsaktivitäten überstieg erstmals knapp die Grenze von zwei Milliarden Euro. Hölscher: „Das ist ein Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in ihre Bank.“

Unter dem Strich weist der Geschäftsbericht einen Jahresüberschuss von 2,43 Millionen Euro aus. Das sind 0,26 Prozent der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme. 2015 waren (bei einer um rund 50 Millionen Euro niedrigeren durchschnittlichen Bilanzsumme) 2,534 Millionen Euro Überschuss ausgewiesen worden. Das entsprach 0,28 Prozentpunkten.

Betriebsergebnis soll sinken

„Wir müssen jährlich weiter wachsen, um bei sinkenden Zinsüberschüssen weiter auskömmliche Erträge zu generieren“, erläuterte Bankvorstand Hölscher. Er gab den Vertretern der Genossenschaft einen ausführlichen Überblick über die erwartete Entwicklung der kommenden fünf Jahre. Dabei wurde deutlich, dass enge Zinsmargen und steigende Eigenkapitalanforderungen trotz wachsendem Geschäftsvolumen zu sinkenden Betriebsergebnissen führen werden. Unter anderem geht die Bank davon aus, dass der Zinsüberschuss, der 2016 genau 2,13 Prozent der Bilanzsumme ausmachte (entspricht 20,178 Millionen Euro), in den kommenden fünf Jahren auf 1,8, im schlimmsten Fall sogar 1,7 Prozent sinken wird – trotz eines angenommenen Wachstums im Kreditgeschäft von jährlich 3,5 Prozent. Damit werde auch das Betriebsergebnis weiter sinken. Es werde 2021 voraussichtlich wieder auf den Wert von 2011 zurückfallen, obwohl die jahresdurchschnittliche Bilanzsumme im gleichen Zeitraum um 348 Millionen Euro oder 46 Prozent gestiegen ist!

„Jammern nützt nichts. Wir stellen uns darauf ein, aber es wird nicht besser“, stellte Hölscher fest. Die Bank stehe gut da und werde gegensteuern – mit Wachstum und Effizienzsteigerungen.

Überschuss fließt größtenteils in Rücklagen

Bei einer Gegenstimme beschloss die Vertreterversammlung, den gut 20.000 Genossenschaftsmitgliedern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von vier Prozent auszuschütten. Dafür stehen aus dem Jahresüberschuss von 2,43 Millionen Euro knapp 525.000 Euro bereit. Der weitaus größte Teil des Überschusses wird in die Rücklagen eingestellt. Die Vertreterversammlung folgt damit dem Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. In den vergangenen Jahren waren stets sechs Prozent Dividende ausgeschüttet worden.

„Wir sind überzeugt, auch in den Zeiten zunehmender Digitalisierung bleibt die persönliche Beratung wichtig“, sagte Bankvorstand Carsten Schmees. Deshalb habe die Bank im vergangenen Jahr rund eine halbe Million Euro in die Modernisierung ihrer Filialen in Langen und in Dalum investiert. Nächste große Herausforderung ist die Umstellung des gesamten Datenverarbeitungssystems der Bank.

Deshalb schließen alle Filialen der Volksbank Lingen am Freitag, 23. Juni, bereits um 12 Uhr. Alle Geldautomaten und SB-Geräte der Bank stehen von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni, nicht zur Verfügung. Auch das Online-Banking ist an dem Wochenende nicht möglich. Bankautomaten anderer Kreditinstitute sind nur sehr eingeschränkt nutzbar. Ab Montag, 26. Juni, sollen alle Einrichtungen und Angebote der Volksbank wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen, so der Bankvorstand.