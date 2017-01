dpaKöln. Die Kölner Polizei hat nach eigener Einschätzung „durch konsequentes Einschreiten“ ähnliche Straftaten wie in der vorhergehenden Silvesternacht verhindert.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/silvester-in-koeln1700-polizisten-verhindern-uebergriffe-178285.html

Empfehlung - Silvester in Köln: 1700 Polizisten verhindern Übergriffe

Mathies verwahrte sich gegen den Vorwurf des „racial profiling“, womit ein gezieltes polizeiliches Vorgehen nach ethnischen Gesichtspunkten bezeichnet wird. Es sei um das Verhalten dieser Männer gegangen, betonte er. „Der ganz überwiegende Teil war so, dass mit drohenden Straftaten zu rechnen war“, sagte Mathies. Dies habe die Polizei verhindert. Im übrigen seien genauso auch Deutsche überprüft worden.

Die Polizei sprach 190 Platzverweise aus und nahm 92 Personen in Gewahrsam. 27 Personen wurden vorläufig festgenommen. Es wurden zehn Sexualdelikte angezeigt, Vergewaltigungen waren nicht darunter.

Die Polizei war zunächst mit 1500 Beamten im Einsatz, forderte angesichts des großen Zulaufs aggressiver junger Männer jedoch noch einmal Verstärkung an, so dass sich die Zahl der Polizisten schließlich auf 1700 belief. Die Polizei überprüfte die Identität von 650 Personen. Dabei habe es sich fast ausschließlich um Nordafrikaner gehandelt, sagte Mathies.

Köln hat eine Silvesterparty unter Polizeischutz erlebt. Am Hauptbahnhof wurden erneut größere Gruppen nordafrikanischer Männer gesichtet und intensiv überprüft. Die Polizei berichtete von mehr Einsätzen in NRW, aber deutlich weniger Gewalt.

Bei der Multimedia-Show auf der Domplatte wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten. Foto: Oliver Berg

Polizisten sichern die Umgebung des Doms. Allein in der Innenstadt werden rund 1500 Polizisten in den Einsatz geschickt. Foto: Henning Kaiser

Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Kölner Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist. Foto: Oliver Berg

Menschenmassen vor dem Dom in Köln. Ein Jahr nach den massenhaften Übergriffen in der Silvesternacht hat die Polizei die Situation unter Kontrolle gehabt. Foto: Oliver Berg

