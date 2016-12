Silberhochzeit mit Rollator statt Rollstuhl

Bewegende Momente: Am Tag seiner Silberhochzeit braucht der nach einem Unfall querschnittsgelähmte Josef Doleski aus Wietmarschen beim Einzug in die Kirche keinen Rollstuhl. Seine Therapie macht beachtliche Fortschritte.

Wietmarschen. Die Besucher der Wallfahrtskirche in Wietmarschen müssen schlucken. Einige können ihre Tränen nicht zurückhalten. Es dauert, bis Josef Doleski und seine Frau Astrid vom Eingang der Kirche bis zum Altar gegangen sind. Langsam setzt der 56-Jährige, seit einem schweren Autounfall vor 20 Jahren querschnittsgelähmt, einen Schritt vor den anderen. Er hält sich an einem Rollator fest. Alexander, einer seiner beiden Söhne, schiebt den Rollstuhl zur Sicherheit hinter ihm. Aber sein Vater braucht das Gerät nicht. Am Tag der Silberhochzeit stehen Doleski und seine Frau aufrecht, wie bei der Trauung vor 25 Jahren.

Damals wie auch an diesem Tag empfängt Pastor Reinhard Trimpe die beiden am Altar, wo der gebürtige Lohner nun wieder im Rollstuhl Platz genommen hat. Der Geistliche war viele Jahre im Ort tätig und ist nun im Ruhestand. Als die Familie ihn fragte, ob er nach der Hochzeit im Jahr 1991 auch dem Silberpaar seinen Segen geben würde, hatte Trimpe keine Sekunde gezögert. Er kennt die Doleskis gut. Was der Spruch in der Trauungszeremonie, „in guten wie in schlechten Tagen“ zusammenzubleiben, konkret bedeuten kann, hat das Ehepaar zur Genüge erfahren und erlitten.

Willen und Ehrgeiz – beides hat der 56-Jährige zur Genüge

Im April hatten wir schon einmal über Doleski berichtet – und über die Fortschritte, die der Querschnittsgelähmte im wörtlichen Sinne macht, seitdem er nach den Übungen im „Zentrum für Neurobotales Bewegungstraining“ in Bochum seinen Rollstuhl zu Hause zumindest vorübergehend auch einmal verlassen kann. In Bochum trainiert er auf einem Laufband mit dem Robotersystem „HAL“. Das Kürzel steht für „Hybrid Assistive Limb“, hybride unterstützende Gliedmaße. Doleski hat trotz der Lähmung ab dem sechsten Halswirbel noch ein wenig Gefühl in den Beinen. Der Roboter nimmt unterbrochene, abgeschwächte Signale des Gehirns, die über Nerven zur Bewegung in die Muskulatur geschickt werden, auf. Dann schickt er diese in seinen Prozessor und unterstützt dadurch die Bewegungen, die der Patient ausführen möchte. Alles ist also Kopf- und Willenssache. Willen und Ehrgeiz – beides hat der 56-Jährige zur Genüge.

Ein paar Wochen später, in den Adventstagen. Doleski ist auf der Autobahn unterwegs – erst die A31, dann die A2 Richtung Dortmund und die A43 nach Bochum. Eineinhalb Autostunden später ist er beim japanischen Unternehmen „Cyberdyne Care Robotics“ angekommen. Das „Zentrum für Neurobotales Bewegungstraining“ liegt neben der Universitätsklinik Bergmannsheil. Elisabeth Gratzki begrüßt ihn. „Das ist mein Erfolgspatient“, sagt die Physiotherapeutin und lächelt. Sie ist in Salzbergen aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie in Haltern. Angesichts der Tatsache, dass Doleski seit 20 Jahren im Rollstuhl sitze und eigentlich „austherapiert“ sei, sei es enorm, wie sich das regelmäßige Training bei ihm auswirke, sagt sie.

Elisabeth Gratzki hat Josef Doleski das sogenannte Exoskelett angelegt. „HAL“ kann nun beginnen, ihn beim Laufen zu unterstützen. Der 56-Jährige ist bereit. Es gebe auch Geräte, „da wird man gegangen“, drückt es die Physiotherapeutin aus. Anders hier: „Der Patient entscheidet über den ersten Schritt, nicht das Gerät.“ Die Anstrengung zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Schritt für Schritt geht er mit „HAL“ – und später ohne ihn. Das regelmäßige Training in Bochum versetzt Doleski in die Lage, den Rollstuhl mithilfe eines Rollators zu verlassen – die Perspektive verändert sich nach oben hin.

Nach Niederschlägen immer wieder aufgestanden

In Bochum schafft er an diesem Tag sogar knapp sieben Meter nur mithilfe von Vierpunkt-Stützen, die Krücken ähneln, aber an ihren Enden vier Aufsetzpunkte für den Boden haben. „Das will ich noch schaffen“, sagt er und weist auf zwei Krücken hin, wie sie jeder mal benutzt hat, der eine Bein- oder Knieverletzung hatte. Doleski weiß, dass es immer nur einige Meter sein werden, die er sich auf diese Weise im Haus oder anderswo außerhalb des Rollstuhles fortbewegen kann. „Nur“ ein paar Schritte sind es aber lediglich für den, der nichts anderes kennt, als auf zwei Beinen zu stehen. Und der keinen Gedanken daran verschwendet, dass er beim Gehen auch Kurven laufen kann. Der Familienvater freut sich drüber.

Wer den Rollstuhlfahrer näher kennt, der zollt ihm großen Respekt für die Art und Weise, wie er trotz aller Niederschläge immer wieder aufgestanden ist. Es ist aber nicht allein sein Erfolg. Damit zurück zu den „guten und den schlechten Tagen“, von denen bei seiner Hochzeit vor 25 Jahren die Rede war. Dass es heute wieder mehr gute als schlechte sind, liegt auch an der Frau an seiner Seite.