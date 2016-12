Sieger der GN-Sportlerwahl stehen fest

Nordhorn. Die Leser der Grafschafter Nachrichten haben entschieden: Alle Stimmzettel sind ausgewertet, in vier Kategorien stehen die Siegerinnen und Sieger der GN-Sportlerwahl fest. Die Ergebnisse werden allerdings erst bei der Sportgala der Stadt Nordhorn im Euregium am Freitag, 20. Januar 2017, bekannt gegeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal verraten, welche Kandidaten es in die „Top 3“ geschafft haben und damit von den GN eine Einladung zur Sportgala erhalten. In der Übersicht am Ende sind die drei Erstplatzierten jeder Kategorie aufgeführt. Wichtig: Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, nicht der Platzierung nach!

Den GN-Sonderpreis erhalten dieses Mal die Macher des Nordhorner Stadtlaufes vom LC Nordhorn. Die „Meile“ feierte 2016 nicht nur einen runden Geburtstag, sondern verbuchte darüber hinaus auch eine Rekordteilnehmerzahl. Für die 30. Auflage meldeten sich mehr als 2000 Aktive an. Damit ist die „Meile“ im Bereich der 10-Kilometer-Läufe einer, wenn nicht gar der größte Citylauf im Nordwesten.

Ganz wichtig ist dem veranstaltenden Leichtathletik-Club Nordhorn (LCN) der Bereich der Schülerläufe, der in den vergangenen Jahren einen enormen Zuwachs verbuchte. Rund um die Veranstaltung sorgen regelmäßig mehr als 120 ehrenamtliche Helfer dafür, dass die „Meile“ für Teilnehmer und Zuschauer ein ganz besonderes Erlebnis ist.

Sportlerwahl: Die Erstplatzierten (Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge)

Sportler Thorsten Dirks (KSG Grafschaft Bentheim, Karate), Dan John (FC Schüttorf 09, Beachvolleyball), Florian Müller (Vorw. Nordhorn, Fußball).

Sportlerin Marlena Brenner (Schüttorf, Fahrsport), Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn, Tennis), Kirsten Schnieders (LC Nordhorn, Leichtathletik).

Nachwuchssportler Yannick Fraatz (HSG Nordhorn-L., Handball), Josephine Skutta (LC Nordhorn, Leichtathletik), Stina Vrielmann (TuS Neuenhaus, Badminton).

Mannschaften SV Bad Bentheim (Fußball), SCU Emlichheim U 14 (Volleyball), Gymnasium Nordhorn (Schach).