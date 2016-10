Sieg des Willens: Bayer bezwingt den BVB im 75. Westderby

dpa Leverkusen. Im 75. Westderby beendete der Werksclub mit großem Kampfgeist zugleich eine Negativserie gegen den BVB: Nach zuvor neun sieglosen Heimspielen seit dem 19. Mai 2007 gelang in der ausverkauften BayArena vor 30 210 Zuschauern endlich wieder ein Erfolg. Für die Tore sorgten Admir Mehmedi (10. Minute) und Javier „Chicharito“ Hernandez (79.). Für den BVB ging mit der zweiten Saisonniederlage eine Serie von drei Siegen zu Ende.

Die in der Bundesliga nach mäßigem Start unter Zugzwang geratenen Leverkusener ließen vom Anpfiff an keinen Zweifel, dass sie den Erfolg nicht nur mit Schönspielerei, sondern auch mit Aggressivität und Bissigkeit erzwingen wollten. Und sie wurden vier Tage nach dem unglücklichen 1:1 in der Champions League beim AS Monaco schnell für das Engagement belohnt.

Nachdem Hakan Calhanoglu (4. Minute) einen Freistoß aus 20 Metern nur knapp links am Tor vorbeizirkelte und Roman Bürki einen Kopfball von Chicharito (9.) gerade noch parieren konnte, wurde der Schweizer Schlussmann ausgerechnet von Landsmann Mehmedi überwunden: Nach Ecke von Calhanoglu setzte sich der Bayer-Stürmer gegen Julian Weigl durch und köpfte ins Tor. Die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, hatte Kevin Kampl, der nach einem kapitalen Fehlpass von Raphael Guerreiro (32.) aus 16 Metern nur Zentimeter am Tor vorbeischoss. Immerhin konnte Bayer erstmals in dieser Saison mit einer Führung in die Kabine gehen.

Die Dortmunder taten sich nach dem 2:2-Kraftakt in der Königsklasse gegen Real Madrid schwer, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen und Druck in der Offensive zu erzeugen. Das vorherige 1:1 der Münchner gegen Köln dürfte eigentlich für zusätzliche Motivation gesorgt haben. „Es interessiert mich wenig. Zu dem Zeitpunkt ist die Tabelle nur Spielerei“, meinte BVB-Coach Thomas Tuchel vor dem Spiel beim TV-Sender Sky. Die Chance, auf einen Punkt an die Bayern heranzukommen, ließen seine Schützlinge danach ungenutzt.

Lediglich Pierre-Emerick Aubameyang sorgte vor dem Seitenwechsel zweimal für Gefahr. In der 20. Minute schickte ihn Lukasz Piszczek steil, doch sein Schuss war zu schwach, um Nationaltorwart Bernd Leno wirklich zu fordern. Und drei Minuten später konnte nach einem Pass von Sebastian Rode in letzter Sekunde noch Bayer-Jungverteidiger Benjamin Henrichs vor dem Torjäger aus Gabun klären.

In der zweiten Halbzeit machten die Gäste zwar mehr Druck, blieben aber immer wieder an der gut gestaffelten Abwehr hängen. Auch der blitzschnelle Aubameyang mühte sich vergeblich, seinen 60. Bundesligatreffer zu schießen. In der 73. Minute war er zwar fast den Bayer-Verteidigern entwischt, konnte aber aus spitzem Winkel den Ball nicht im Gehäuse unterbringen. Besser machten es die Platzherren. Nach einem Querpass von Calhanoglu drückte Chicharito den Ball über die Torlinie und markierte sein fünftes Liga-Tor.