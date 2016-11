Siedlung Hilten-Nord in Neuenhaus erschlossen

Im Nordwesten von Neuenhaus ist in den vergangenen Jahren ein neues Stadtviertel entstanden. Es umfasst gut 200 Bauplätze. Der Ausbau des Straßennetzes in Hilten-Nord ist nun abgeschlossen.

Neuenhaus. Das Interesse am Baugebiet „Hilten“ in Neuenhaus und seinem Ableger „Hilten-Nord“ war von Anfang enorm. Die Lage am Stadtrand am Ufer der Dinkel erschien vielen Bauherren lukrativ. Auch mit der Nähe zur Umgehungsstraße (L 44) konnte die Siedlung punkten. Insgesamt wurden dort gut 200 Bauplätze ausgewiesen. Während in „Hilten-Nord“ von 47 Bauplätzen nur noch eine Fläche frei ist, stehen etwas südlicher in „Hilten“ noch 30 Bauplätze zur Verfügung, hier hat die Vermarktung des dritten Abschnitts gerade begonnen. Federführend ist die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Neuenhaus (GEG), ein Unternehmen von Stadt und Landkreis.

Die Ersterschließung von „Hilten-Nord“ erfolgte 2012. Ausführendes Unternehmen war damals die Firma Bernhard Räkers aus Spelle. Sie war in den vergangenen Monaten auch für den Endausbau des Straßennetzes zuständig und hat zwischen Mai und Oktober dieses Jahres 4700 Quadratmeter Verkehrsfläche gepflastert. Die Kosten dafür beliefen sich nach Angaben der GEG auf gut 500.000 Euro. Die Straßen in „Hilten-Nord“ sind verkehrsberuhigt gestaltet worden.

In diesem Zusammenhang hat die GEG auch den Hiltener Weg als Zubringer von „Hilten-Nord“ auf einem Teilstück erneuern lassen. Die Fahrbahn hatte während der Bautätigkeiten in der Siedlung arg gelitten und wurde nun in einen besseren Zustand versetzt. Hier war die Firma Strabag aus Osterwald verantwortlich. Diese Kosten beziffert die GEG auf rund 100.000 Euro.