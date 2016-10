Sie läuft unbeschwert von Bestzeit zu Bestzeit

Die Georgsdorferin Kirsten Schnieders bestreitet am Sonntag in Frankfurt den siebten Marathon ihrer Karriere. Die LCN-Athletin hat sich erstmals planmäßig auf diesen ältesten deutschen Stadtmarathon vorbereitet.

Georgsdorf. „Laufen gehört zu meinem Alltag“, lautet das Credo von Kirsten Schnieders. Die Niedergrafschafterin gehört zu den erfolgreichsten Langstrecklerinnen nicht nur in der Region, sondern in Niedersachsen. In der Grafschafter Laufszene erweckte sie zum ersten Mal Aufmerksamkeit, als sie im September 2013 beim Münster-Marathon unter wenig leistungsfördernden Voraussetzungen wie Regen und böigem Wind ihren ersten Wettkampf überhaupt bestritt. Für die vereinslose Debütantin war es ein Lauf der Emotionen, die auch heute noch nachwirken. „Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, das wollte ich umsetzen. Überglücklich war ich, als ich das Ziel am Prinzipalmarkt mit der lautstarken Unterstützung der Zuschauer in 3:30:13 Stunden erreichte.“

Ihre besondere Freude am Laufen hatte sie im Jahr zuvor während eines Familienurlaubs in Dänemark entdeckt. Jeden Tag war sie an der Wasserlinie entlang gejoggt. „In der freien Natur hat mich die Leidenschaft gepackt“, verrät sie, wobei das entspannte Laufen in der Natur ein Ausgleich zum Beruf ist. Gespräche mit Kollegen des Bad Bentheimer Finanzamts motivierten sie, im Mai 2014 beim Hamburg-Marathon zu starten. Unbefangen, „naiv“, wie sie sagt, hatte sie sich in die Gruppe eingereiht, die eine Richtzeit von 3:15 Stunden anstrebte. 3:13:17 Stunden waren schließlich ihre Nettozeit. „Ich habe zuerst nicht wahrgenommen, wie schnell ich war.“ Diese Aussage entspricht ihrem unbeschwerten Naturell. Die 27-Jährige betrachtet das Laufen ganz entspannt ohne ausgeprägten Wettkampfgeist. Unkonventionell traf sie ohne Trainingspläne ihre Vorbereitungen für den Lauf über 42,195 km, ausschließlich ihrem Laufgefühl folgend. Ihre bevorzugten Strecken beginnen unmittelbar vor der eigenen Haustür in Georgsdorf an der Torfwerkstraße. Am Kanal entlang geht es Richtung Osterwald, Veldhausen, Wietmarschen – und wieder nach Georgsdorf. Dort sind dann 30 Kilometer abgespult, im Gleichmaß zwischen Sauerstoffaufnahme und -verbrauch.

Ohne systematischen Trainingsaufbau setzte sie im Vorjahr ihre nächste Bestmarke. Beim Frühjahrsklassiker in Hamburg stellte sie mit 3:09:28 Stunden einen Kreisrekord auf. In dieser Saison jedoch erfolgte in der Laufgestaltung eine Änderung. „Ich will besser werden“, verrät die Athletin, die sich dem LC Nordhorn angeschlossen hat. „Kirsten kann mehr“, bekräftigt Trainer Dieter Dinkhoff – und entwickelte erstmals für sie einen Laufplan. Nach dem Vorbild des schwedischen „Fahrt-spiels“ baut sie in ihre 15 Kilometer langen Läufe schnelle Intervalle über kürzere Distanzen ein. Der Gedanke an ihren ersten Marathonlauf vor drei Jahren, für sie immer noch ein „Wahnsinnserlebnis“, trägt sie über die anstrengenden Passagen.

Ihre planmäßige Vorbereitung trägt Früchte. Dass sie im Wettkampf ein höheres Tempo mitgehen kann, zeigen ihre beiden Top-Platzierungen über kürzere Distanzen im September. Bei der Nordhorner Meile entschied sie die Frauenkonkurrenz über fünf Kilometer in 19:42 Minuten für sich. Und beim Mühlenlauf in Laar blieb sie über 10 km erstmals unter der 40-Minuten-Marke. „Der Laufplan bringt was“, lautet ihr Fazit. Sie merkt aber auch, dass die Vorbereitung mehr an die Substanz geht.

Am Sonntag in Frankfurt visiert sie eine Steigerung ihrer Bestzeit um fünf Minuten an. Gespannt ist die Langstrecklerin darauf, wie ihr Körper auf die intensivere Vorbereitung reagiert. Ein bisschen hofft sie darauf, dass sich ihr Traum erfüllt, an der „Drei-Stunden-Grenze zu kratzen“. Wenn nicht, so geht die Welt für sie auch nicht unter, denn Tagesform und äußere Bedingungen spielen beim Marathon bekanntlich eine große Rolle.