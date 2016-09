Sido und sein Jägermeister in Lingen

Rapper Sido hat am Freitag rund 2000 Fans in der Emslandarena in Lingen eingeheizt. Knieschmerzen trank der 34-Jährige einfach mit seinem Physiotherapeuten weg.

Auch nachdenkliche Töne schlug Sido bezüglich der Flüchtlingsströme an.

noz Lingen. Gleich kommt Sido auf die Bühne, die rund 2000 Fans in der Lingener Emslandarena sind am Freitagabend in Feierstimmung. Zuvor freuen sie sich über B-Tight und MoTrip, die für den Auftritt des Berliners das Publikum einheizen.

Doch richtig heiß wird es erst, als die beiden DJs Werd und Desue die Pyrostäbe zünden und Sido, mittlerweile ohne Maske, dafür mit Vollbart, die oberste Stufe der Showtreppe betritt. „Was wir hier haben, ist eine Hip-Hop-Show, also Hände in die Luft!“ Jetzt ackert sich der Berliner Rapper durch die vielen Hits, die sich seit Beginn seines musikalischen Schaffens in seinem Repertoire angesammelt haben. „Liebe“, „Mama ist stolz“, „Schlechtes Vorbild“, „Bilder im Kopf“ sowie der aktuelle Hit „Astronaut“ dürfen da nicht fehlen.

Schnaps für die erste Reihe

Zwischendurch gibt Butler Alexander immer mal wieder einen Schnaps für die erste Reihe aus, bis das „super-intelligente Drogenopfer“, so die Abkürzung seines Künstlernamens, die ganze Flasche abgibt. Die Fans, die die Jägermeister-Flatrate im Internet gewonnen haben, sind gut bedient.

Gastrapper auf Bühne

Die Stimmung steigt von Lied zu Lied. Immer wieder kommen Gastrapper auf die Bühne, vor allem der Auftritt von SDK wird bejubelt. Die Bilder und Videos auf der riesigen LED-Leinwand im Hintergrund unterstreichen die Tracks, die den Straßenjungen von einst groß gemacht haben.

Dann hält Sido inne, spricht sein „Testament“ ins Mikrofon und als etwas später dramatische Bilder von Flüchtlingen gezeigt werden, unterschreibt Sido mit dem Satz „fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt“.

Jägermeister mit dem Physiotherapeuten

Nach diesen bedrückenden Momenten lässt es Sido weiter krachen, denn die Party ist noch längst nicht vorbei. Mit seinen 34 Lenzen hat der Rapper seine Fans noch ordentlich in Griff. Doch das Feiern steckt ihm ein wenig in den Knochen, holt er doch seinen Physiotherapeut Pogo auf die Bühne, den er wegen Knieproblemen engagiert hat. Allerdings trinkt dieser mit seinem Chef nur einen Jägermeister – weiter geht‘s.

„Ich hab schon einen grauen Bart und sehe aus wie Gandalf, bin verheiratet, und meine Frau ist wieder schwanger, und ihr wollt doch nicht, dass ich den A********-Song spiele“, fragt Sido und die Fans fordern den Titel nun ein. Irgendwann am Ende kommt der Skandalsong dann auch, und Sido ist zurück zu seinen Wurzeln.

Nach seinem Auftritt kommt er ins Foyer zur Fotosession und fährt schnell weiter zur After-Show-Party nach Meppen ins Update – Jägermeister trinken.