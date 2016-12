Sicherungsverwahrung kommt 2018 in die JVA Meppen

In der JVA Meppen wandern ab 2018 zehn Männer in die Sicherungsverwahrung. Die Mehrfachtäter haben ihre Strafe komplett abgesessen. Ein Gericht hält sie aber für so gefährlich, dass es eine „unbefristete Haft“ verhängt.

Meppen. JVA-Leiter Per Zeller stellte jetzt in einem Informationsgespräch dem Meppener Stadtrat vor Ort weitere Details vor. Dabei lautete sein Credo: „Wir behalten die Männer in Haft, um die Bevölkerung zu schützen.“ Er führte aus, dass es in Niedersachsen nur in der JVA Rosdorf eine Sicherungsverwahrung gibt. Nach Einschätzung des Niedersächsischen Justizministeriums sei diese mit 45 Plätzen spätestens 2018 „nahezu ausgeschöpft“. Nach dem Standort im Osten des Bundeslandes soll deshalb Meppen als zweiter Standort im Westen aufgebaut werden.

In Meppen selbst sei gerade ein Gefängnistrakt für die Sozialtherapie entstanden, der in wenigen Tagen bezogen werde. Auf dem damit frei gewordenen Areal wird den Angaben zufolge für knapp zwei Millionen Euro im kommenden Jahr der alte Sozialtherapietrakt für die neuen zehn Gefängniszellen umgebaut und ein Verwaltungsgebäude realisiert.

Alles werde barrierefrei gebaut. „Wir werden bis zu zehn ältere und teils auch motorisch eingeschränkte Männer bei uns in Sicherungsverwahrung nehmen“, sagte der leitende Regierungsdirektor. Jeder Mann erhalte eine Einzelzelle mit Sanitärraum in einer Größe von 27 Quadratmetern. Eine Zelle sei sogar rollstuhlgerecht. Dabei würde in enger Abstimmung mit den Kollegen in Rosdorf der Personenkreis ausgesucht. Der Gebäudetrakt werde nach seinen Angaben von den anderen JVA-Abteilungen durch einen hohen Zaun getrennt. Zeller geht davon aus, dass „etwa 15 zusätzliche Mitarbeiter“ sich mit dem „Schwerpunkt Betreuung“ der Sicherungsverwahrten annehmen werden. Bislang sind in der JVA bereits 231 Beschäftigte tätig.

Grundsätzlich könnten sich die zehn Inhaftierten innerhalb ihres Gebäudetraktes frei bewegen. Dabei erhielte diese Abteilung einen eigenen Garten. So würden die Männer nur nachts eingeschlossen. Dabei heißt der Fachbegriff in der Sicherungsverwahrung nicht „Zelle“, sondern „Appartement“. „Bei Problemen müssen sie dort aber auch tagsüber bleiben“, so Zeller.

Viele Vergünstigungen

Während die bisherigen 384 Häftlinge per Gesetz zur Arbeit verpflichtet sind, dürfen die zehn Inhaftierten der Sicherungsverwahrung nicht zur Arbeit gezwungen werden, da sie ihre eigentlichen Haftstrafen bereits abgesessen haben. Auf eigenen Wunsch könnten sie jedoch arbeiten. Aber auch ansonsten genießen sie Vergünstigungen. So dürfen sie einen Fernseher aber auch Laptop benutzen. Sie können sich auf Wunsch selbst verpflegen und erhalten ein Taschengeld von rund 100 Euro im Monat. Einmal im Monat haben diese Inhaftierten den Anspruch darauf, die Anstalt zu verlassen. Die Besuche, zum Beispiel von Cafés, aber auch Familienangehörigen, dauerten maximal vier Stunden. Dabei würden sie von zwei Beamten begleitet und seien gefesselt. „Die Fesseln sieht man aber nicht sofort“, so Zeller. Sie würden vom Handgelenk unter der Kleidung bis zum Bein geführt.

Zeller sagte dem Stadtrat: „Viele haben bereits Jahrzehnte Gefängnis hinter sich. Die Erfolgsaussichten auf eine Entlassung sind leider oft gering.“ Gleichwohl könnten sie sich ergeben, wenn die Männer zum Beispiel zum Pflegefall würden. Einige würden aber auch in Haft sterben. „Die Gefährlichkeit wird von Gerichten fortlaufend überprüft“, ergänzte der Anstaltsleiter. Nur das Gericht entscheide über eine Entlassung.

Zeller ist zudem durchaus stolz auf die Sicherheit der JVA Meppen-Versen. Den letzten Ausbruch habe es vor rund zehn Jahren gegeben. Die beiden Männer wurden jedoch wenig später in einem Maisfeld festgenommen.