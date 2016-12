SG gewinnt Derby bei der HSG II mit 30:25

In der Handball-Verbandsliga ist der SG Neuenhaus ein 30:25 (15:13)-Derbysieg gegen die HSG Nordhorn II gelungen. Die Gäste spielten in der zweiten Halbzeit ihre Routine aus. Nordhorn fehlte zum Schluss die Cleverness.

gn Nordhorn. Die SG Neuenhaus/Uelsen hat das Derby in der Handball-Landesliga gegen die HSG Nordhorn II mit 30:25 (15:13) gewonnen. Vor rund 400 Zuschauern im Euregium setzten die Niedergrafschafter vor allem in der zweiten Halbzeit ein Ausrufezeichen. „Wir hatten uns viel vorgenommen für das Derby und haben insgesamt auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte SG-Trainer Jens Luttermoser. Große Enttäuschung hingegen bei der HSG II und ihrem Trainer Lars Hoogeveen, der aber auch zugab: „Man muss die Leistung der SG anerkennen, das war ein verdienter Sieg.“

Bis zur 25. Minute machten die Gastgeber ein richtig starkes Spiel, standen in der Abwehr sicher und setzten sich im Angriff schlagkräftig durch. Die SG hatte vor allem mit der aggressiven Deckung der Nordhorner ihre liebe Mühe, die von Beginn an gut auf das Spiel von Neuenhaus/Uelsen eingestellt war. Die SG-Abwehr fand nur schwer ins Spiel und bot der HSG II immer wieder große Lücken. Gegen Ende der ersten Halbzeit versuchten die Nordhorner dann, Jörn Wolterink abzuschirmen. Er allein traf in den ersten 30 Minuten bereits zehn Mal für die SG. Das gelang zwar recht gut, in der zweiten Hälfte warf er nur noch zwei Tore. „Wir haben aber die Tore die anderen SG-Spieler nicht verhindern können“, berichtete Lars Hoogeveen.

HSG II nach der Pause zu hektisch

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein völlig anderes Bild. Die HSG II verlor den Faden, agierte zu hektisch und schloss zahlreiche Angriffe zu schnell ab. Hinzu kam eine Schwächung der eigenen Abwehr: Lars Hoogeveen nahm Lars Bergmann vorsichtshalber aus der Defensive. Dieser hatte in der ersten Halbzeit bereits zwei Zeitstrafen erhalten und hätte bei einer dritten Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte gesehen und das Spielfeld verlassen müssen. Ohne Lars Bergmann hatte es die Nordhorner Abwehr nun aber um einiges schwerer.

Die SG präsentierte sich in der zweiten Hälfte wesentlich besser. Auch das Zusammenspiel mit Torhüter Patrick Fründt war nun effektiver. Neuenhaus/Uelsen ging konzentrierter zu Werke, spielte die Angriffe besser aus und fand auch auf die Manndeckung von Jörn Wolterink stets gute Antworten. Vor allem Tim Kortmann nutzte die sich bietenden Lücken in der Nordhorner Abwehr.

„Der HSG war in der zweiten Halbzeit die noch fehlende Routine anzumerken. Sie war zwar spielerisch ebenbürtig, schloss ihre Angriffe aber überhastet ab. In vielen Situationen fehlte die Cleverness“, meinte Jens Luttermoser. Er lobte Tim Diekmann, der für die SG eine starke Abwehrleistung zeigte. Lars Hoogeveen hob Steffen Roeles, Marc Eilering und Felix Wübben hervor, die vor allem in der ersten Halbzeit überzeugen konnten.