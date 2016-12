dpa . Zwei Tage lang hat eine Seniorin in Bad Tölz nach einem Sturz in einen Schacht auf Hilfe warten müssen. Die 76-Jährige war in ihrem eigenen Haus in einen 2,5 Meter tiefen Sickerschacht gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Aus eigener Hilfe kam sie, obgleich unverletzt, nicht wieder heraus. Zum Glück wurde ein Bekannter misstrauisch und verständigte die Rettungskräfte, die durch ein Fenster in das Haus einstiegen und die Rentnerin mit Hilfe einer Leiter und Seilen befreiten.