Seniorencampus in Lingen für jedes Alter

Lingen. Ab März werden technische und gesellschaftliche Inhalte in den Vorlesungen behandelt, um Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Aber nicht nur Älteren soll Wissen, sondern auch Selbstbewusstsein bei den Themen der Zeit vermittelt werden. Deshalb spricht der Campus dieses Jahr viele verschiedene Altersgruppen der Bevölkerung aus Lingen, aber auch aus der Umgebung an, betonte Lingens Stadtkämmerin Monika Schwegmann.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/seniorencampus-in-lingen-fuer-jedes-alter-182232.html

Anmeldungen nimmt ab sofort Erwin Heinen, Seniorberater der Stadt Lingen, unter der Telefonnummer 0591/9144-520 oder per E-Mail an e.heinen@lingen.de entgegen.

