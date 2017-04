Senioren werden in Uelsen mitten im Ort betreut

Im Heimatort alt zu werden, ist der Wunsch vieler Menschen. In Uelsen fehlten jedoch passende Angebote – zumindest bislang. Gestern hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Itterbecker Straße eine Tagespflege eröffnet.

Uelsen. Bilder an Wänden, Blumen auf den Tischen und ein eingeschalteter Fernseher erwecken den Eindruck, dass in der 217 Quadratmeter großen Pflegestätte bereits die ersten Senioren zu Gast sind. Doch noch ist es nicht so weit, verrät AWO-Geschäftsführerin Sigrid Stinn: „Die Handwerker haben sich beeilt, aber einige Handgriffe sind noch zu erledigen, bevor kommende Woche die ersten Gäste ankommen.“

Interessenten gibt es bereits einige und „wir rechnen damit, dass noch sehr viele Anfragen bei uns eintreffen“, sagt AWO-Vorstand Steffan Glüpker. Der Bedarf für eine Tagespflege im Ort sei sehr groß, da die nächsten Einrichtungen in Neuenhaus und Emlichheim für viele Uelser zu weit weg seien. Als die „Alte Molkerei“ vor rund zwei Jahren an der Itterbecker Straße abgerissen wurde, habe man deshalb sofort die Chance ergriffen, eine Einrichtung in Uelsen aufzubauen.

„Mit dem Standort sind wir mehr als zufrieden. In weniger als 100 Metern Entfernung liegt die Sozialstation und wir sind von Geschäften umgeben“, sagt Glüpker weiter. Die Lage sei ihm wichtig gewesen, um den Angehörigen entgegenzukommen. „Sie müssen ihre Familienmitglieder jeden Tag herbringen und abholen. Eine gute Erreichbarkeit ist sehr wichtig“, sagt der AWO-Vorstand.

Kein großer Wohnraum

Pflegedienstleiter Jörg Beniermann freut vor allem, dass die Tagespflege in einem Neubau untergekommen ist: „Die Räume sind sehr großzügig und genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.“ Neben Büros, einem Lager und Sanitäranlagen verfügt die Einrichtung im Erdgeschoss des Neubaus über Ruheräume mit ausklappbaren Schlafsesseln sowie einem Bett. Ein großer Wohnraum für die ganze Gruppe fehlt. „Darauf haben wir bewusst verzichtet. Jeder unserer Gäste hat eigene Interessen. Mit zwei Räumen lässt sich dem einfacher Rechnung tragen, da gleichzeitig in den zwei Zimmern verschiedene Aktivitäten angeboten werden können“, erklärt der Pflegedienstleiter. Dank einer voll ausgestatteten Küche kann zum Beispiel in einem Raum gemeinsam gekocht werden, während im anderen Zimmer Brettspiele gespielt werden. Für Abwechslung im Alltag sollen auch die großen Fensterfronten sorgen. Die Senioren sollen das Treiben im Ort von den Aufenthaltsräumen aus beobachten können, oder sich im Außenbereich bei gutem Wetter auf die Terrasse setzen. „Durch unsere Lage im Ortskern ist in der Umgebung immer viel los. Das ist natürlich auch spannend für die Besucher“, sagt AWO-Ehrenvorsitzender Heinrich Alferink.

Dass es nicht das Ziel einer Pflegestätte sein könne, das Altern zu verwalten, erklärte Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers: „Das Alter hat eine eigene Lebensqualität. Dem wird in der Einrichtung der AWO Rechnung getragen.“ Über eine möglichst angenehme Gestaltung des Lebensabends der Gäste machte sich auch Jörg Beniermann Gedanken. „Pflegebedürftige Senioren sind früher oft direkt von zuhause in ein Altersheim umgezogen. Das ist ein sehr harter Einschnitt im Leben eines Menschen“, erklärte er. Die Tagespflege ermögliche es, den Übergang sanfter zu gestalten.