Seidenberg unterschreibt bei den New York Islanders

dpa New York. Der 35 Jahre alte Verteidiger wird somit Teamkollege von Torhüter Thomas Greiss. Seidenberg spielte zuletzt sechs Jahre für die Boston Bruins und gewann mit dem Team 2011 den Stanley Cup. Laut US-Medien soll der 827-malige NHL-Spieler rund eine Million US-Dollar (etwa 890 000 Euro) in der kommenden Saison verdienen. Seidenberg spielt derzeit mit dem Team Europa beim World Cup of Hockey in der Finalserie gegen Kanada.