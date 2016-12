Segensreiches Vermächtnis einer alten Dame

Die Grafschaft darf sich über eine neue Stiftung freuen: Erstmals hat die 2015 in Nordhorn gegründete Heinrichs-Rammelkamp-Stiftung insgesamt 20.000 Euro an zwei heimische Einrichtungen vergeben.

Nordhorn. Im Sommer 2015 war in Nordhorn die Heinrichs-Rammelkamp-Stiftung gegründet worden. Stifterin war die Ende 2014 gestorbene Nordhornerin Maria Johanna Heinrichs-Rammelkamp. Die kinderlose, als ausgesprochen kinderlieb und sehr sozial eingestellt geltende Maria Johanna Heinrichs-Rammelkamp hatte sich im hohen Alter zur Gründung der Stiftung entschieden.

Nach dem Willen der alten Dame soll die gemeinnützige Einrichtung künftig Institutionen dienen, die sich um das Wohlergehen schwerkranker Kinder und Jugendlicher in Nordhorn und Umgebung kümmern. Über die erste Zuwendung durften sich am Mittwochabend Vertreter der sozialpädiatrischen Nachsorge des „Bunten Kreises“ an der Euregio-Klinik und der Hospizhilfe Grafschaft Bentheim für ihre Kinderhospizhilfe freuen, die vom Stiftungsvorstand in der OLB an der Bentheimer Straße jeweils einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro überreicht bekamen.

„Bunter Kreis“ und Kinderhospizhilfe kümmern sich um schwerkranke Kinder und Jugendliche. Beide Vereine leisten hier komplexe Hilfe und Unterstützung, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht immer im vollen Umfang übernommen werden.

Die Heinrichs-Rammelkamp-Stiftung möchte beide Vereine mit ihrer Zuwendung in ihrer Arbeit unterstützen. Darüber hinaus hilft die Stiftung der Kinderhospizhilfe bei der Anschaffung eines „Snozelwagens“, mit dem schwerkranke Kinder durch optische, akustische und haptische Reize Entspannung für alle Sinne erleben können. Für den „Bunten Kreis“ werden durch die Stiftung aktuelle Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter mitfinanziert.

„Diese Zuwendungen bedeuten für uns viel Glück und Dankbarkeit“, erklärte Anne Reimann, Koordinatorin der Hospizhilfe. Übereinstimmend mit Caroline Bonte, Pflegeberaterin im „Bunten Kreis“, sagte sie: „Wir können jetzt etwas machen, woran früher nicht zu denken war: Wir können Träume wahr werden lassen.“

Ein Jahr ist es her, dass die Stiftung gegründet wurde. Nach dem Abschluss der Gründungsphase stellte sich nun mit der ersten Spendenübergabe auch der Stiftungsvorstand der Öffentlichkeit vor und berichtete von der Entstehungsgeschichte: Die Stifterin hatte danach bereits zu Lebzeiten die ersten Ideen zur Gründung der Stiftung, die sie mit ihrem langjährigen Bankbetreuer, dem Bankkaufmann Fredy Fricke, besprach. Fricke war nicht nur ihr Testamentsvollstrecker, sondern auch Wunschkandidat für den Stiftungsvorstand. Daher übernahm er nach dem Tod der Stifterin die Gründung und ist heute 1. Vorsitzender des Stiftungsvorstandes.

„Zuerst habe ich den Kontakt zu Gerhard Bergfeld, dem Hausarzt der Stifterin, hergestellt“, erinnert sich Fricke im GN-Gespräch. Bergfeld war ebenfalls in die Pläne der Stifterin eingeweiht und wurde schon früh von ihr für den Vorstand angefragt. Mit Bergfelds langjährigem Kollegen Dr. Markus Kirschner, der sich auch in verschiedenen Ärztevereinigungen und in Organisationen wie der „Gesundheitsregion Euregio“ und der „Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim“ engagiert, wurde ein weiteres Vorstandsmitglied gefunden. „Durch diese Arbeit habe ich guten Kontakt zu Medizinern und zahlreichen Akteuren des Gesundheitssystems in der gesamten Region. Eine gute Vernetzung in diesem Bereich wird für die Stiftung hilfreich sein“, meint Kirschner.

Einer Zufallsbegegnung verdankt Fricke die Bekanntschaft mit Werner Bergfried, dem Pastor der ev.-ref. Kirchengemeinde in Nordhorn, wo die Stifterin und ihr Ehemann Bernhard Rammelkamp Mitglieder waren. Bergfried: „Ich kannte die beiden sehr gut. Wir haben oft angeregte Gespräche bei Tee und Kuchen geführt, bei denen ich viel über ihre persönlichen Gedanken und Wünsche erfahren konnte.“ Nach ihrem Tod hatte der Pastor Maria Johanna Heinrichs-Rammelkamp und 2015 auch ihren Ehemann Bernhard Rammelkamp beerdigt. Fricke: „Dieser engen Beziehung zur Stifterin ist es zu verdanken, dass sich Bergfried zu einem privaten Engagement im Stiftungsvorstand überzeugen ließ.“

Als fünftes Vorstandsmitglied konnte schließlich Norbert Eppinger, Rechtsanwalt und Notar in Nordhorn, gewonnen werden. „Er überzeugt mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und kennt sich in der Grafschaft Bentheim sowie mit den Grafschaftern sehr gut aus“, meint Vorstand Fricke. Eppinger selber sagt: „Ich denke, dass meine Kontakte in der Region hilfreich sein werden, damit wir dem Zweck der Stiftung gerecht werden können.“

Die Stiftung wird sich in Zukunft alljährlich um die Unterstützung von Hilfsprojekten für schwerkranke Kinder und Jugendliche in der Grafschaft kümmern. Die fünf Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind zuversichtlich, dass sie mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag für die Region leisten und den Wünschen der Stifterin gerecht werden.

Weitere Infos über die neue Stiftung gibt es unter www.heinrichs-rammelkamp-stiftung.de.

