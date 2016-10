dpa München. Die CSU lässt eine Einladung von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel zum Parteitag in München Anfang November weiter offen. Es sei noch nichts entschieden, sagte Parteichef Horst Seehofer am Rande einer Landtagssitzung in München. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuvor berichtet, der CSU-Konvent werde wohl zum ersten Mal seit Merkels Wahl zur Kanzlerin im Jahr 2005 ohne die Vorsitzende der Schwesterpartei stattfinden.