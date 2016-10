Seehofer sendet Signale des Einlenkens in Flüchtlingspolitik

dpa Berlin. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat ein Einlenken im monatelangen Streit mit der CDU über eine Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr signalisiert. Man sei sich in den letzten Wochen in vielen Punkten näher gekommen, sagte der bayerische Ministerpräsident dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Wenn es in einem weiter Differenzen gebe, dann können man das aushalten. Die CSU-Forderung nach einer Obergrenze ist der zentrale Punkt im Streit zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Kurs in der Flüchtlingspolitik.