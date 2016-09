Sechs Kanalbrücken in zwölf Jahren erneuert

Emlichheim. Seit 1885 bietet eine Brücke am Westerfeld in Emlichheim die Möglichkeit, den Coevorden-Piccardie-Kanal trockenen Fußes zu überqueren. Das Bauwerk hat lange gehalten. Erst in den 1960er-Jahren stand eine erste größere Sanierung an. Der danach immer schwerer und schneller werdende Verkehr machte der Brücke aber zu schaffen. 2010 musste sie noch einmal instand gesetzt werden. 2015 wurde es dann brenzlig: Weil die Stützpfeiler im Wasser marode geworden waren, durften keine Trecker mehr über die Brücke fahren. Zu groß erschien die Gefahr, dass sie zusammenkracht. Eine dritte Sanierung des Bauwerks kam aus Kostengründen nie ernsthaft infrage. Also sollte eine neue Brücke kommen.

Im März dieses Jahres hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) als Eigentümer des Kanals mit dem Bau begonnen. Im August konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Nun überspannt eine 23,30 Meter lange, einspurige Brücke aus Stahlbeton den Kanal – und zwar ohne Lastenbeschränkung. 50 bis 70 Jahre werde sie gewiss halten, hieß es am Freitag bei der offiziellen Freigabe. Die Kosten für den Bau beziffert der NLWKN auf 412.000 Euro. Die Gemeinde Emlichheim brauchte sich an dieser Summe nicht zu beteiligen. Sie kümmert sich künftig aber um den Unterhalt des Bauwerks, das allerdings im Besitz des NLWKN bleibt.

„Dieser Neubau entspricht den Anforderungen des modernen landwirtschaftlichen Verkehrs und ist auch als innerörtliche Verbindung unverzichtbar“, meinte Emlichheims Bürgermeisterin Sigrun Mittelstädt-Ernsting. Sie wies darauf hin, dass die Straße Westerfeld eine wichtige Funktion erfülle – für die Landwirtschaft, die am Westerfeld viele Flächen beackert, aber auch für den Autoverkehr. Die gepflasterte, schmale Gemeindestraße verbindet die Coevordener Straße (B403) über Heideweg und Aatalstraße mit der Oelstraße (L44b) nach Schoonebeek und der Kanalstraße (K19) nach Georgsdorf. Damit ist sie Teil einer kleinen „Nordwest-Umgehung“ von Emlichheim. Außerdem liegt vom Ortskern aus betrachtet hinter der Brücke der Hochzeits- und Familienwald. Auch für Radfahrer, die entlang des Kanals fahren, ist die Brücke von Bedeutung.

Für den NLWKN ist die Westerfeld-Brücke das letzte Projekt in einem Querungskonzept für den Coevorden-Piccardie-Kanal. 2004 hatte die Behörde begonnen, mehrere in die Jahre gekommene Bauwerke entlang der Wasserstraße, die auf deutscher Seite von Georgsdorf nach Eschebrügge führt, zu sanieren oder zu ersetzen. Das betraf die Überquerungen ter Horst, Kaveldiek, Vügten, Hahnenberger Diek, Makowski – und als letztes eben Westerfeld. Das NLWKN habe in diese Vorhaben insgesamt etwa 1,8 Millionen Euro investiert, sagte Thorsten Schmitt von der NLWKN-Zentrale aus Norden. Er lobte die Zusammenarbeit der Beteiligten; sie sei beispielhaft gewesen. Alle Brücken seien anschließend in die Verantwortung der jeweiligen Kommune übergeben worden.