SCU-Volleyballerinnen verlieren 1:3 beim VfL Oythe

Oythe. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben das Auswärtsspiel am Sonnabend beim VfL Oythe mit 1:3 (25:27, 25:21, 12:25, 17:25) verloren. „Wir haben heute sehr viele Höhen und Tiefen erlebt. Die ersten beiden Sätze waren recht knapp, der dritte ging aber völlig daneben. Wir waren in der Annahme zu wacklig und fehlerbehaftet“, sagte SCU-Coach Michael Lehmann. Diese Mängel waren letztlich zu gravierend, auch wenn das Topteam des VfL Oythe selbst nicht das höchste Niveau erreichte. Unter dem Strich stellte der Emlichheimer Trainer aber fest: „Von den vier Sätzen waren zweieinhalb gut.“

Das Team von Lehmann ließ im ersten Abschnitt einen Satzball ungenutzt, war nach dem Verlust des ersten Durchgangs in der Verlängerung (25:27) im zweiten Satz aber im Endkampf voll da: Die Emlichheimerinnen erspielten sich nach dem 15:15-Gleichstand eine 20:16-Führung – der Weg zum Satzgewinn war geebnet. Beim 24:21 nutzten die Gäste ihre Chance zum Satzgewinn und glichen somit zum 1:1 aus.

Im dritten Abschnitt waren die Emlichheimerinnen beim 10:12-Rückstand noch in Schlagdistanz zum Gegner, dann allerdings zogen die Gastgeberinnen unaufhaltsam davon – und entschieden diesen Durchgang mit 25:12 für sich. Der Start in den vierten Satz verlief gut für die SCU-Volleyballerinnen. Das Team von Lehmann führte 5:2, geriet dann aber mit 10:15 in Rückstand. Die Entscheidung war damit aber noch nicht gefallen, denn die Gäste kamen noch einmal auf 14:15 heran. Dann allerdings strebte der VfL Oythe unaufhaltsam dem Matchgewinn entgegen, der mit dem 25:17-Satzgewinn unter Dach und Fach war.

Beim SC Union wurde einmal mehr Jugendnationalspielerin Pia Timmer als wertvollste Spielerin (MVP) ausgezeichnet. Michael Lehmann wählte beim VfL Oythe Paulina Brys als MVP. Das nächste Spiel bestreitet der SC Union Emlichheim bereits am Sonntag. Um 16 Uhr ist der SV Blau-Weiß Dingden in der Vechtetalhalle zu Gast.

