SCU hat vor Dingden viel Respekt

fh Emlichheim. Als Blau-Weiß Dingden vergangene Saison in die 2. Volleyball-Bundesliga aufgestiegen war, da verbuchte der SC Union Emlichheim zwei Siege gegen die Westfälinnen. „Da waren sie schon gut“, erinnert sich Emlichheims Trainer Michael Lehmann vor dem Wiedersehen am Samstag in der Sporthalle Dingden (19.30 Uhr), „konnten aber als Aufsteiger noch nicht so mit dem Druck umgehen.“ Dass die Blau-Weißen deutlich stressresistenter geworden sind, lässt sich vor dem letzten Hinrundenspiel dieser Saison an Tabellenplatz fünf ablesen. Vor einer Woche ließ das Team der Trainer Olaf Betting und Pascall Reiss mit einem 3:2-Erfolg beim VT Hamburg aufhorchen. Lehmann hat höchsten Respekt vor dem letzten Gegner in diesem Jahr: „Das ist eine sehr gut eingespielte Mannschaft, die gut harmoniert.“ Die Spielweise der Gastgeberinnen sei zwar nicht so spektakulär, „aber sie machen wenig Fehler und sind gut in der Abwehr“, sagt Lehmann.

Dennoch ist er zuversichtlich, dass sich sein Team heute mit einem „kleinen Vorweihnachtsgeschenk“ den dritten Advent versüßt. Vor allem der gelungene Auftritt beim 2:3 gegen Oythe lässt den SCU-Coach auf eine weitere hochmotivierte Vorstellung seiner Spielerinnen hoffen: „Die Form ist gut und sie wollen da etwas reißen.“

Dazu kann auch Pia Timmer ihren Teil beisteuern. Die Außenangreiferin, die sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Oythe verletzt hatte, hat wegen überdehnter Bänder im Fußgelenk eine kurze Trainingspause eingelegt, und ist wieder fit. „Sie hat mit Volltape trainiert und keine Schmerzen mehr“, sagt Lehmann, dem auch Lisanne Masselink wieder zur Verfügung steht, die zuletzt wegen Rückenproblemen fehlte.