SCU Emlichheim verlangt Köln trotz 0:3 alles ab

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim sind mit einer 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)-Niederlage gegen das Team der Deutschen Sporthochschule Köln in die Saison gestartet. „Ein 0:3 hört sich super hart an, wir hätten aber sicherlich einen Satz verdient gehabt“, sagte SCU-Coach Michael Lehmann und fügte noch hinzu: „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft mitgespielt.“ Dass sich die Emlichheimerinnen mit dem Favoriten lange Zeit auf Augenhöhe bewegt hatten, bestätigte auch Kölns Trainer Jimmy Czimek: „Wir mussten uns heute richtig strecken. Im ersten und zweiten Satz hat meine Mannschaft die Big Points gemacht und so den SCU geknackt. Wir waren da etwas abgezockter.“

Neben einer guten Leistung in den ersten beiden Durchgängen verbuchten die Emlichheimerinnen auch noch die Zweitliga-Debüts von Leandra Schoemaker und Lisanne Masselink. Außerdem lief Evann Slaughter erstmals und Zuzana Buchlova erstmals wieder für den SCU auf. Dass den Saisonauftakt 460 Zuschauer verfolgten, war ganz nach dem Geschmack von SCU-Manager Heino Konjer: „Das ist eine hervorragende Zuschauerzahl. Wir haben uns toll präsentiert und waren im ersten Abschnitt nah dran am Satzgewinn. Wenn wir den für uns entscheiden, weiß man nicht wie es läuft.“

SCU führt im ersten Satz mit 19:14

Im Auftaktsatz agierten die Gastgeberinnen von Beginn an mutig und lagen bei einer 19:14-Führung auf Kurs Satzgewinn. Gäste-Coach Czimek zog mit seinen beiden Auszeiten und Wechseln alle taktischen Register, ehe sein Team dann urplötzlich in Tritt kam. Köln entschied die folgende Phase mit 10:3 für sich und hatte beim 24:22 somit zwei Satzbälle, die der SCU noch abwehrte. Weil dann aber auch die folgenden Punkte an Köln gingen, hieß es nach 29 Minuten aus Sicht der Gastgeberinnen 24:26.

Im zweiten Durchgang führten die von ihrer starken Spielführerin Alicia Nelson angetriebenen Emlichheimerinnen mit 21:18, ehe Köln wieder im Endkampf die entscheidenden Punkte machte. Beim 22:22 lagen die Teams zwar noch gleichauf, dann aber machten die Gäste ausgerechnet mit der Emlichheimerin Linda Büsscher an der Aufschlaglinie die Punkte zum 25:22.

Im dritten Abschnitt waren die Fronten schnell geklärt. Das SCU-Team, das schon mit 13:21 hinten lag, ließ sich aber nicht auseinandernehmen und kam sogar noch auf 21:24 heran, ehe Köln sowohl den Satz als auch das Spiel beendete. „Im dritten Durchgang hatte man kurz das Gefühl, als ob die Luft raus ist. Die Mannschaft hat dann aber trotzdem um jeden Ball gekämpft und ist wieder rangekommen“, sagte Konjer. Als wertvollste Spielerinnen ihrer Mannschaften (MVP) wurden Pia Timmer (SCU) und Pia Weiand (Köln) ausgezeichnet.

