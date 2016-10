Schwimmkurse im „Delfinoh“ stark nachgefragt

Nordhorn. Das am 20. August eröffnete neue Hallenbad „Delfinoh“ kommt bei den Besuchern gut an. Dabei habe man in Nordhorn keinen neuen Superlativ schaffen wollen, sondern „mit einem Mittelklasse-Budget ein Allgenerationenbad mit möglichst hohem Wohlfühlfaktor“, sagt BNN-Geschäftsführer Michael Angrick.

Viele Reaktionen von Badbesuchern bestätigen den Badbetreibern, dass das gelungen ist. So sorgen die günstigen Eintrittspreise vor allem bei den vielen niederländischen Besuchern regelrecht für Verwunderung. Und die familiäre Atmosphäre ohne viel Schnickschnack gefällt vielen Besuchern. „Wir liegen mit unserem Investitionsvolumen von gut zwölf Millionen Euro im unteren Bereich aller in den letzten Jahren neu gebauten Bäder in Deutschland“, so Angrick. Die Planer hätten „in den vergangenen vier Jahren viel nachgedacht“, um mit diesem Budget ein Bad mit mehr Wasserfläche und viel mehr Möglichkeiten als im alten Stadtringbad zu schaffen, aber kein Großbad, das besser sein will als andere Bäder in der Umgebung.

Überrascht hat die Bädergesellschaft die gewaltige Nachfrage nach den neuen Kursangeboten. Mit Eröffnung des „Delfinoh“ haben die BNN erstmals ein eigenes Angebotspaket von Schwimm- und Therapiekursen auf den Markt gebracht, das vom Säuglingsschwimmen bis zur therapeutischen Wassergymnastik reicht. „Wir haben zurzeit allein in unseren eigenen Kursen pro Woche 500 Teilnehmer“, sagt der Leiter der Bäderbetriebe, Volker Mende. Weitere 500 Interessierte stehen auf einer Warteliste. Und noch mehr Teilnehmer werden in den Kursen der externen Anbieter wie Waspo und Rheumaliga betreut. „Die meisten Teilnehmer kommen aus Nordhorn und der nächsten Umgebung“, so Mende. „Offenbar gibt es hier einen gewaltigen Nachholbedarf.“

Das Bädermanagement steht damit plötzlich vor einer gewaltigen Herausforderung: Es muss das Betriebs- und Personalkonzept des Bades auf diese neue Situation hin optimieren. Da sei „einiges an Feintuning“ angesagt, sind Mende und Angrick sich einig: Der sichere Parallelbetrieb von Kursangeboten und normalem Badespaß müsse ebenso organisiert werden wie das Zusammenspiel von Freibad- und Hallenbadbetrieb an einem Standort.

So ist es zum Beispiel mit der derzeitigen Technik und dem verfügbaren Kostenrahmen nicht möglich, parallel zum Hallenbad auch das in den Vorjahren so beliebte Winterschwimmen im Freibad anzubieten. Und im Sommer können Hallenbad und Freibad nicht durchgehend parallel geöffnet bleiben. „Zurzeit lernen wir, auf die Nachfrage richtig zu reagieren“, sagt Bäderleiter Mende. Man müsse „austesten, wo die Interessen der Generationen liegen.“

„Nachsteuern“ will Mende mit seiner Mannschaft bei vielen Kleinigkeiten, die sich im Alltagsbetrieb als unzweckmäßig erwiesen haben. So fehlt hier und da ein Spiegel oder ein Kleiderhaken, auch die Beschilderung kann in Details noch optimiert werden. Das werde anhand der Praxiserfahrungen nachgebessert, verspricht Mende.

Großer Septemberandrang

Glück und Pech zugleich hatten die BNN mit dem Wetter: Nach einem nasskalten, absolut nicht „freibadgerechten“ Sommer brach Ende August – vier Tage nach Eröffnung des neuen Hallenbades – eine spätsommerliche Hitzewelle herein. „Einen solchen Septemberandrang hat es seit der Eröffnung des Nordhorner Freibades im Jahr 1974 noch nie gegeben“, so Volker Mende. Die Hitzewelle bescherte dem Freibad Tausende zusätzlicher Besucher, zwang aber dazu, das gerade eröffnete Hallenbad für einige Tage wieder zu schließen.

Dafür hatten nicht alle Besucher Verständnis. „Das ist sowohl technisch als auch von der Sicherheit her sonst nicht handelbar“, begründet Mende die Schließung. Aber das sei auch ein Beispiel dafür, dass Details des Betriebskonzepts sich erst einspielen müssen: „Wir müssen den Besuchern künftig einen Tag vorher ankündigen, an welchen Tagen das Hallenbad im Sommer zubleibt.“ Das treffe an maximal zehn Tagen pro Jahr zu, müsse aber für die Besucher erkennbar sein.

Der späte „Sommereinbruch“ hat BNN indessen geholfen, sein Besucherziel für 2016 noch zu erreichen. Angepeilt worden waren zu Jahresbeginn insgesamt knapp 170.000 Besucher, bisher kamen 139.000. Wenn bis Jahresende weiterhin – wie in den ersten Wochen – monatlich 11.000 Gäste das Hallenbad besuchen, wird das eine „Punktlandung“.

