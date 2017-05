Schwesig nach Schwerin, Barley Ministerin, Heil SPD-General

Mehr aus diesem Ressort

Gewitter und Regen haben in Teilen Deutschlands Sonne und Hitze verdrängt. Auch in den nächsten Tagen sind Unwetter möglich. Das Pfingstwochenende wird laut Prognose eher wechselhaft. mehr...

Mehr als zwölf Jahre nach dem Mord an der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Berlin sind zwei ihrer Brüder in der Türkei in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. mehr...