Schwertransporter stillgelegt: Bußgelder

Mehr aus diesem Ressort

Eine Frauengruppe aus der Grafschaft stellt in Heimarbeit Teddys für kranke Kinder her. mehr...

Am 18. November von 8 bis 13 Uhr sowie am 19. November von 10 bis 13 Uhr beantworten Schüler und Lehrer an den Standorten an der Denekamper Straße und Am Bölt in Nordhorn Fragen rund um Bildung und Ausbildung. mehr...