Achtung Autofahrer: Auf der Bundesstraße 403 in Wilsum ist eine Spur durch einen Laster blockiert. Die Sperrung wird sich bis voraussichtlich Montag hinziehen.

Schwertransporter bleibt in Wilsum liegen

Wilsum. Ein Schwertransporter ist am Freitag auf der B403 in Höhe der Kreuzung Hoogstederstraße in Wilsum stehengeblieben. Laut Polizei konnte der Lastwagen seine Fahrt wegen der widrigen Straßenverhältnisse nicht fortsetzen.

Der etwa 50 Meter lange Schwertransporter hat ein Teil eines Windkraftanlagenmastes geladen. Die Straße ist nun an dieser Stelle gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Im Laufe des kommenden Montags soll der Schwertransporter laut Polizei seine Fahrt fortsetzen.