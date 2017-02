Schwertransporte: Privatfirmen entlasten Polizei

hlw Schapen. Die polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten ist sehr zeitintensiv und bindet Personal und Einsatzmittel. Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Anträgen auf Begleitung der Transporte wurden die Sicherungsaufgaben an spezialisierte Privatfirmen übertragen. Durch ein gemeinsames Projekt ist es der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelungen, eine vermehrte Zahl an Großraum- und Schwertransporten von Privatfirmen ohne Polizeibegleitung durchführen zu lassen.

Am Montag machte sich in Schapen gegen 22 Uhr ein Transport vom Gelände der Firma Eichholz, die führend in der Herstellung großer Silo- und technischer Anlagen ist, auf den 800 Kilometer langen Weg nach Tschechien. „Die zwei Silos mit je 3,50 Durchmesser und 20 Meter Länge sind für einen Automobilzulieferanten bestimmt. Darin sollen jeweils 70 Tonnen Kunststoffgranulat gelagert werden“, erklärte Firmenchef Josef Eichholz, der im Jahr 250 Schwertransporte in die ganze Welt durchführen lässt.

5000 Schwertransporte für Windkraftanlagen

Dem Transport zur A30-Anschlussstelle Rheine fuhren drei Begleitfahrzeuge voraus und sicherten nach vorne ab, ein Fahrzeug übernahm die rückwärtige Sicherung. Polizeibeamte standen bei diesem ersten Durchgang ebenfalls an der Strecke, deren Aufgabe beschränkte sich aber nur darauf, den Transportverlauf zu beobachten. Von der Kreispolizeibehörde Steinfurt zählten Abteilungsleiter Polizei, Frank Fichtner und der Vertreter der Direktion Verkehr, Jürgen Bauland zu den Beobachtern.

Der Leiter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Karl-Heinz Brüggemann sowie der Koordinator für Großraum- und Schwertransporte in der Polizeiinspektion, Franz-Josef Göcke, zogen eine positive Bilanz. Brüggemann betonte: „Dieses Modell muss Schule machen. Allein die genehmigten Windkraftanlagen im Emsland und der Grafschaft bedeuten für die Polizei 5000 Schwertransportbegleitungen. Diese sind schlicht nicht zu leisten. Wir brauchen die privaten Begleitungen, damit die Polizei handlungsfähig bleibt.“

Hilfspolizisten

Brüggemann sagte: „In Niedersachsen gibt es das Instrument des Hilfspolizisten. Sie haben eine besondere Ausbildung mit Prüfung gemacht, um den Straßenverkehr zu regeln. In Nordrhein-Westfalen ist dies leider noch nicht möglich. Deshalb gibt es jetzt die besonderen Begleitfahrzeuge, die auf den Straßenverkehr Einfluss nehmen können. Wir als Polizei beschreiben die Tätigkeiten ganz genau, sodass die Begleiter als Verwaltungshelfer arbeiten. Die Hilfspolizisten dürften aber keine Vollzugshandlungen durchführen.“

Die Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Steinfurt begleiten rund 2000 Großraum- und Schwertransporte pro Jahr, und die Tendenz ist steigend. Die Beamten im Emsland und der Grafschaft Bentheim begleiteten 2016 demgegenüber nur noch rund 700 Transporte. Bereits 3000 Transporte wurden 2016 ohne Polizeibegleitung durch Privatfirmen begleitet. „Die Begleitung derartiger Transporte ist sehr zeitintensiv und bindet Personal und Einsatzmittel. Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Anträgen auf Begleitung der Transporte ist die Übertragung der Sicherungsaufgaben auf spezialisierte Privatfirmen ausgesprochen sinnvoll“, so der Leiter der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, Karl-Heinz Brüggemann.