Schwerer Unfall durch Betonplatte auf A30

Rheine. Auf der Autobahn 30 an der Anschlussstelle Rheine-Nord in Richtung Osnabrück ist es am Dienstag gegen 19.15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach Polizeiangaben ist ein Lastwagenfahrer an der Anschlussstelle mit seinem Sattelzug auf die Autobahn 30 aufgefahren. „Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich im Bereich der Auffahrt eine 15 Tonnen schwere Betonplatte vom Sattelzug und stürzte auf die Hauptfahrbahn“, sagte Polizeieinsatzleiter Daniel Reker.

Im Anschluss daran fuhr ein Auto gegen die Platte und wurde beschädigt. Ein weiteres Auto konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und stieß erst mit der Platte zusammen, fuhr dann gegen die Mittelleitplanke und kippte aufs Dach. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr Rheine befreit werden, da er eingeschlossen aber nicht eingeklemmt war. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn Richtung Osnabrück soll bis voraussichtlich fünf Uhr morgens gesperrt sein. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rheine-Nord abgeleitet. Es kam am Dienstagabend zu mehreren Kilometer Stau. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, bereits am Schüttorfer Kreuz auf die U7A und U15 auszuweichen.

Die Feuerwehr Rheine war mir vier Fahrzeugen und 16 Mitgliedern im Einsatz.