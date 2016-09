Mehr aus diesem Ressort

Entscheidungshilfen bei der Berufswahl, Infos über das Ausbildungsangebot und Transparenz für Berufseinsteiger und für qualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt: Das will die Messe „Arbeitswelten“ in Nordhorn bieten. mehr...

Mit ihrem Landesvorsitzenden, dem Europaparlamentarier David McAllister ist die Grafschafter CDU am Donnerstagnachmittag vor den Vechtearkaden in Nordhorn in ihre „heiße Wahlkampfphase“ gestartet. mehr...