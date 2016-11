Schwere Regenfälle verursachen Chaos in Athen

dpa Athen. Starke Regenfälle und Hagel haben in der Nacht große Schäden in der griechischen Hauptstadt Athen angerichtet und ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Behörden mitteilten, musste die Feuerwehr in Hunderten Fällen ausrücken, um Menschen aus ihren steckengebliebenen Autos herauszuholen und überschwemmte Wohnungen und Häusern leer zu pumpen. Als ein Segen wurde der Regen dagegen von den Bauern gesehen. In Griechenland herrschten bis gestern sommerliche Temperaturen um die 22 Grad und Dürre. In vielen Regionen waren Waldbrände ausgebrochen.