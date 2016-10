Tennis-Star Roger Federer hat Spekulationen über ein baldiges Ende seiner Karriere zurückgewiesen. „Mein letztes Hurra, das könnte Jahre dauern“, sagte der seit vielen Monaten wegen einer Knieverletzung pausierende Schweizer in einem Interview der Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“.

SchweizFederer denkt noch nicht an sein Karriereende

dpa Mallorca. Federer will Anfang Januar beim Hopman Cup in Perth sein Comeback geben. Der 35-Jährige hat sich für das Jahr 2017 einiges vorgenommen. „Ich hoffe, es gibt nochmals ein richtiges Hurra. Aber ich erwarte viel mehr, als dass es nur ein Turnier oder ein Match wäre“, sagte Federer. Deshalb habe er sich für eine längere Pause entschieden, um seine Knieverletzung richtig auszukurieren. „Als ich wusste, ich verpasse Olympia und das US Open, sagte ich: Komm, jetzt machen wir das richtig. Das wird meinem Körper guttun, über Jahre hinaus, vielleicht auch noch nach meiner Karriere“, sagte Federer.

Der 17-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger hat sein bislang letztes Spiel im Halbfinale von Wimbledon Anfang Juli bestritten. Angst vor der Rückkehr auf die Tour nach dann einem halben Jahr Pause hat er aber nicht. „Wenn ich vor etwas Angst oder Respekt habe, dann vor einer neuen Verletzung“, meinte die langjährige Nummer eins der Welt. Er hoffe sogar, auch 2018 noch aktiv zu sein.